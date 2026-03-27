Audiencias de ayer: Broncano suma dos derrotas frente a ‘El Hormiguero’ y ‘Supervivientes’

A David Broncano se le ha puesto cara de perdedor después de que este jueves se haya enfrentado contra El Hormiguero y la parte principal de la gala de Supervivientes al doblar su emisión en la noche de La 1. La Revuelta ha seguido la misma estrategia del pasado jueves, emitiendo primero un programa de estreno y después uno de reposición, para así llenar el hueco dejado en la programación tras la cancelación del programa de Dani Rovira. Como es habitual, el andaluz ha vuelto a quedar lejos de poder liderar, algo que en RTVE no habrá gustado, puesto que el objetivo es tratar de cerrar el mes de marzo en segunda posición y que La 1 se acerque todo lo posible a Antena 3 en las audiencias del mes.

Pablo Motos se marcha de vacaciones sabiendo que ha cumplido con los deberes y gana con un 14.7 % de cuota y 1.731.000 espectadores gracias a la visita de los finalistas de El Desafío, que emite esta noche su gran final y en Happy FM te contamos quién se lleva la victoria. La Revuelta puede celebrar que por segundo día consecutivo supera el 12,1 % de cuota, aunque le separan más de dos puntos y medio de su rival, por lo que puede repetir la victoria de hace siete días gracias a la visita de Pedro Almodóvar. El tercer programa de la franja es Supervivientes, que en su franja Express logra un 9.9 % y 1.177.000 espectadores, logrando superar los datos que consigue habitualmente First Dates en ese horario, aunque siguen siendo muy pobres para ser el programa estrella de la televisión.

Buen jueves para Iker Jiménez y su Horizonte (7.8 % y 927.000) en la primera parte de su emisión. Vuelve a dominar en su batalla particular con El Intermedio (7.1 % y 852.000). Por su parte, Cifras y letras (6 % y 732.000) sigue siendo una de las ofertas más potentes de La 2.

‘La Revuelta’ pierde también contra ‘Supervivientes’ en el ‘prime time’

El programa hondureño se viene arriba en la segunda parte de la noche con un 18.4 % de cuota y 1.060.000 espectadores, subiendo de golpe dos puntos y medio en siete días. Esta vez su rival principal ha vuelto a ser el programa de David Broncano, aunque no ha sido ninguna amenaza al quedarse con 10.4 % y 740.000 espectadores en La 1.

La tercera plaza de la franja es para un nuevo capítulo de Perdiendo el juicio, que sufre en una competida noche de jueves, perdiendo por primera vez el 10 % de cuota con un 9.6 % y 782.000 espectadores. Eso no empaña la buena trayectoria de la serie de Elena Rivera.

En Cuatro, Horizonte sigue rindiendo con un gran nivel en la noche de los jueves, cuando tiene su versión extendida. En el prime time logra un gran 9.2 % y 679.000 espectadores, siendo la oferta más potente de la segunda cadena de Mediaset. LaSexta, por su parte, ocupa el farolillo rojo con la emisión de la película Mercancía peligrosa (4.3% y 326.000), esperando con ganas a que pase la Semana Santa y se estrenen Marc Giró y Aimar Bretos, además del regreso de Alberto Chicote con su Pesadilla en la cocina.