Rodrigo Cuevas atiza al Gobierno en ‘La Revuelta’: «La izquierda hace las cosas muy lentas»

El pasado jueves 26 de marzo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la última entrega de La Revuelta de esta semana. De esta manera, fueron testigos de cómo las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía se abrieron para recibir a Rodrigo Cuevas. En esta ocasión, el artista asturiano visitaba a David Broncano para presentar Manual de belleza, su nuevo disco y el tercero de su carrera. Un proyecto que ya había presentado esta misma semana en RNE. «Lo bello es levantarse por la mañana en mi casa y escuchar ese cantar de pájaros, ponerse un café, ver el sol despuntar por la mañana, ver los melocotoneros en flor, ver pasar una rapaz, escuchar al gallo que canta y que vengan y te partan la boca con un beso», aseguró. Lo primero que hizo el asturiano fue entregar sus regalos al presentador. El primero de ellos fue unas madreñas, un zueco típico de la zona norte de España.

«Vivo en Piloña, tengo un starter pack piloñés. Y eso que llevas nueve años sin llamarme. Eché mucho de menos venir antes», explicó. Acto seguido, el invitado de La Revuelta siguió explicando todas y cada una de las cosas que había en la cesta que había llevado para él: «Primero, una montera, como la que llevo, pero diferente, diseñada por un amigo mío. Luego, te traigo unos huevos de mi casa. Huevos de pava, porque como tú eres un poco pavo. Son huevos pintos de pava». Entre los últimos regalos de Rodrigo Cuevas, se encontraba una camiseta donde se podía leer lo siguiente: «Libertad para las seis de La Suiza». Recordemos que se trata de un caso judicial de 2017, en el que cinco mujeres y un hombre acabaron encarcelados por supuestas coacciones y obstrucción a la justicia. Y todo por unas protestas realizadas frente a una pastelería en Gijón.

Lo curioso de este asunto es que, al parecer, el Gobierno les prometió un indulto que, por el momento, no se ha producido. Es por eso que Rodrigo Cuevas no dudó un solo segundo en mostrarse de lo más crítico al respecto: «Tienen un indulto prometido por el Gobierno. ¿Sabes qué pasa? Que la izquierda hace las cosas muy lentas».

Acto seguido, el artista fue mucho más allá: «Lleva seis años en el gobierno y la ley mordaza… ¿qué? (…) Luego llega la derecha… mira Trump, que lleva un año na’ más, que parece que lleva ya siete años. Promete, promete hasta que te la mete, y después de metido, nada de lo prometido», afirmó, respecto a las dos tendencias políticas.

Después de hablar de diversos asuntos que tenían que ver con la actualidad, Rodrigo Cuevas aprovechó su paso por La Revuelta para hablar de Manual de belleza, su nuevo disco. Pero no todo quedó ahí, puesto que también compartió detalles y fechas de su gira. Además, como es tradición, también accedió a regalar entradas a todos los que se encontraban como público en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.