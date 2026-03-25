La razón por la que Karlos Arguiñano no acude a ‘La Revuelta’ como invitado

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, Karlos Arguiñano se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión. Cada día, acompaña a miles de personas en nuestro país, con quienes comparte sus mejores recetas y les saca una sonrisa con sus chistes y bromas. Es por eso que, en la entrega de La Revuelta en la que acudió Eva Arguiñano, su hermana y miembro del jurado de Top Chef: dulces y famosos, David Broncano no pudo evitar preguntar por él y por qué no ha venido todavía al programa. Todo comenzó cuando, en un momento dado de la entrega, Belén Esteban quiso insistir al jiennense en que debía visitar el hotel de Karlos Arguiñano, hermano de Eva, que se encuentra en Zarautz. «Aunque él vaya a El Hormiguero, tú tienes que ir al hotel. Te va a encantar», hizo saber la todavía concursante de Top Chef: dulces y famosos.

Fue entonces cuando David Broncano cayó en la cuenta del verdadero motivo por el que el cocinero no había pisado, ni una sola vez, el Teatro Príncipe Gran Vía para asistir como invitado a La Revuelta. «Claro, como tu hermano es de Antena 3, no viene aquí nunca», comentó el presentador del programa que se emite en La 1 de Televisión Española, en una conversación con Eva Arguiñano. A pesar de todo, quiso ir mucho más allá al formular la siguiente pregunta a la miembro del jurado de Top Chef: dulces y famosos: «¿Sabes si ve el programa? ¿Le gusta?», quiso saber David Broncano. Tirando de sinceridad, Eva Arguiñano no dudó en responder: «Le gusta, pero dice ‘no, va muy rápido, muchas veces no le entiendo lo que habla’». Un comentario que no solamente no pasó desapercibido, sino que provocó las risas entre los allí presentes.

Aprovechando la oportunidad que se le había presentado, Broncano quiso hacer una firme petición a una de sus dos invitadas de la noche: «Eva, mándale un mensaje a tu hermano para que se anime a venir». A pesar de todo, la cocinera no dudó en poner la pelota en el tejado del presentador de La Revuelta: «Dile tú».

Como era de esperar, el jiennense se armó de valor para dirigirse a cámara y, de esta forma, mandar un mensaje al cocinero: «Karlos, voy a hablar muy despacio para que estés cómodo aquí en Televisión Española», comenzó diciendo. Acto seguido, fue mucho más allá: «Te invitamos, es tu casa, para tener una conversación agradable sobre lo que tú quieras y te recibiremos con todos los honores que mereces».

A pesar de los esfuerzos del jiennense, lo más probable es que, por el momento, no se cumpla su deseo. Al fin y al cabo, desde hace muchísimos años, Karlos Arguiñano se ha convertido en un rostro conocido de Antena 3. Por lo tanto, si el cocinero tiene que presentar algún proyecto o dar alguna noticia trascendente, a buen seguro lo hará en El Hormiguero con Pablo Motos. ¡Al menos, Broncano lo ha intentado!