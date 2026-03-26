La razón por la que TVE estrena ‘MasterChef’ en plena Semana Santa: Antena 3 en alerta

La guerra de audiencias en televisión no entiende de días festivos, Navidad o verano. Tampoco de Semana Santa, por eso TVE ha decidido echar el resto en los días que quedan del mes de marzo de 2026 para tratar de dar el sorpasso a Antena 3 como cadena más vista de nuestro país. A día de publicación de este artículo, ambas cadenas están separadas por nueve décimas, algo que puede parecer poco, pero que en el mundo de la televisión es casi insalvable, aunque hay datos que hacen pensar que la pública podría obrar el milagro o quedarse a muy poca distancia de la de Atresmedia. MasterChef es una pieza clave en esta estrategia.

Tras el repaso de audiencias de ayer, miércoles 25 de marzo, Antena 3 es la cadena más vista del mes con un 12.6 % de cuota. Las cadenas temáticas de pago ocupan la segunda posición con un 11.9 %, impulsadas por los eventos deportivos, mientras que La 1 se posiciona tercera con apenas dos décimas, con un 11.7 %. El primer objetivo de José Pablo López (presidente de RTVE) es conseguir recuperar el segundo puesto, superando así a las temáticas que, gracias a la Champions, el derbi madrileño y los regresos de la Fórmula 1 y MotoGP, la superan.

Para lograr esta subida de dos décimas, se han tomado medidas que desde este mismo jueves se pondrán en marcha. Tras la cancelación del programa de Dani Rovira, la pública ha decidido rellenar la noche de los jueves con reposiciones de La Revuelta, algo que ya hizo hace siete días con la visita de Pedro Almodóvar y la repetición del programa en el que Pablo Carbonell se sentó con Broncano. Los resultados fueron positivos, por eso se repite esta semana.

‘MasterChef’ llega para arreglar el desastre de ‘DecoMasters’

El programa de cocina, que en esta edición contará con la novedad de la influencer Delicious Martha como nueva integrante del jurado, en sustitución de Samantha Vallejo-Nágera, se estrenará el lunes 30 de marzo con la nueva edición de anónimos. Se trata de una fecha muy complicada para un estreno, puesto que muchos españoles ya se encuentran en plenas vacaciones de Semana Santa, donde los planes familiares, religiosos y los viajes hacen que el consumo baje.

Pero esta jugada viene para evitar un nuevo lunes desastroso con DecoMasters, que apenas consigue llegar al 8 % de cuota y no parece que su final vaya a brillar. Es por eso que el último programa del formato se trasladará a la noche del martes, intentando aprovechar el tirón del fútbol que ahora comentaremos.

Para el martes, 31 de marzo, TVE contará con un evento deportivo con el que espera ganar muchas décimas de cuota mensual. El partido amistoso entre la selección española de fútbol y la de Egipto dominará seguro con datos por encima del 20 %, por eso tratará de aprovechar el arrastre del fútbol para dar unas décimas extra a la final de DecoMasters, que cerrará su trayectoria sin pena ni gloria.

‘La Revuelta’ no descansará en Semana Santa

El estreno precipitado de MasterChef y el cambio de día del reality de decoradores no son los únicos cambios que habrá en La 1. Mientras Pablo Motos y su Hormiguero se irán de vacaciones este mismo jueves, dejando programas repetidos durante toda la semana (estrategia habitual en verano y Navidad desde hace años), Broncano seguirá al pie del cañón.

Con la intención de arañar hasta la última décima de audiencia hasta el último día, la pública apoyará el estreno de MasterChef con una entrevista a los jueces del programa en el show de Broncano el lunes. El martes (salvo cambio de última hora) descansará para ceder su tiempo al fútbol y a DecoMasters, volviendo el miércoles día 1 de abril con un programa de estreno. Ese será el último día antes de que David Broncano y los suyos se vayan de vacaciones de Semana Santa.

El reto de TVE en los próximos días

En definitiva, La 1 tendrá que pelear hasta el final para poder ganarse el segundo puesto en audiencias y superar a las cadenas temáticas, de las que le separan dos décimas por ahora. Pero no pierde la vista en un objetivo mayor, como es robar a Antena 3 el liderato en audiencias, algo que no logra desde el verano de 2024, cuando lo hizo en julio gracias a la Eurocopa y en agosto empataron gracias a los Juegos Olímpicos de París.

En febrero de 2026, teniendo en cuenta que es un mes más corto de lo habitual, la diferencia entre Antena 3 y La 1 fue de ocho décimas, una distancia que se podría estrechar en los próximos días gracias a estos cambios. Habrá que esperar hasta la próxima semana para saber si ha funcionado.