Audiencias de ayer: ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ ajustan su duelo antes de la Semana Santa

Las cadenas de televisión se preparan para la Semana Santa, un periodo en el que el consumo televisivo baja de forma considerable por los planes familiares y religiosos. En este sentido, La Revuelta y El Hormiguero están viviendo sus últimos duelos en audiencias del mes de marzo, motivo por el que TVE ha decidido echar el resto para intentar el sorpasso del mes. Motos se irá de vacaciones este jueves, mientras que Broncano continuará la próxima semana con dos programas de estreno, una estrategia a la que se suma el estreno repentino de MasterChef el próximo lunes. Antes de eso hacemos un repaso a lo que ocurrió en las audiencias de ayer, miércoles 25 de marzo.

El Hormiguero sigue contando sus noches por victorias, esta vez con un 13.8 % de share y 1.665.000 espectadores gracias a la visita de los actores Javier Cámara y Alexandra Jiménez. Pese a la subida de La Revuelta (12.4 % y 1.481.000), el programa de TVE sigue sin poder con las hormigas más famosas de la televisión, quedándose a más de un punto de diferencia, aunque su diferencia se acorta. Recordemos que desde que comenzase 2025, el programa de Antena 3 recuperó el liderato de la franja del access prime time y apenas ha perdido frente a su rival en un par de ocasiones gracias a las visitas de la cantante Rosalía y el director de cine Pedro Almodóvar.

First Dates vivió una noche muy especial, puesto que Telecinco celebró el décimo aniversario del programa de citas con su mejor cuota desde hace meses, aunque el pasado verano ya hizo mejores datos aprovechando la ausencia de La Revuelta y las repeticiones de El Hormiguero. Sobera y los suyos logran un buen 10.3 % y 1.256.000 espectadores en la primera parte del especial, aunque se mantuvo hasta la madrugada.

Otro de los duelos de la noche es el de Horizonte y El intermedio. Como casi siempre, Iker Jiménez y Carmen Porter lo vuelven a ganar, esta vez por más de un punto de diferencia y más de 100.000 espectadores. 8.1 % y 971.000 espectadores en Cuatro, frente al 7 % y 866.000 televidentes en laSexta.

Audiencias del ‘prime time’: Joaquín gana por la mínima

El ex futbolista del Real Betis Balompié (ahora directivo del club) termina su El capitán en Japón marcando un 11 % de share y 715.000 espectadores. Aunque en una semana se deja 100.000 espectadores, le sirve para ganar a Top Chef, que ayer consiguió su máximo de la edición (una semana después de marcar mínimo) con 636.000 televidentes y un 11.6% de cuota de pantalla. De esta manera confirma que funciona mejor que DecoMasters, pero sigue sin ser el gran triunfo que TVE esperaba con su intento de ganar al público de Telecinco de los realities.

En la segunda parte de la noche, First Dates sigue dando alegrías a Telecinco con su especial de aniversario. Tras trocear en dos su emisión, Sobera consigue en el prime time un 10.8 % de cuota y 653.000 televidentes, quedándose muy cerca de luchar por el liderato. Como la duración de los tres programas es muy diferente, lo mejor es poner la lupa y ver los datos en estricta coincidencia, donde todo se decide por unas pocas décimas:

‘El Capitán en Japón’: 11 % y 715.000

11 % y 715.000 ‘Top Chef’ : 10.9 % y 712.000

: 10.9 % y 712.000 ‘First Dates’: 10.8 % y 707.000

En las segundas cadenas, Cuatro gana a laSexta con la segunda emisión de Ex. la vida después. Ana Milán logra un 6.3 % y 457.000 espectadores, subiendo respecto a su estreno, mientras que Ana Pastor y su enésimo especial de El Objetivo, esta vez enfocado al problema de los precios de la energía, se conforma con un 6 % y 357.000 espectadores.