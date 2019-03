Ariana Grande tiene una 'cita' con un ex novio. ¡La que se ha liado!

El corazón de Ariana Grande pedía calma después de la ruptura con su prometido, Pete Davidson y el fallecimiento de su ex, Mac Miller. La cantante había dejado claro que no quería saber nada de los hombres en el ámbito sentimental.

Todos estos acontecimientos le afectaron tanto a Ariana Grande que incluso escribió un tema dedicado a todas sus ex parejas. Pero parece ser que lo de pasar de los hombres no ha sido del todo literal, porque hace unos cuantos días los paparazzis pudieron verla por las calles de Nueva York paseando con un ex novio suyo: ¡Graham Phillips!

El actor, que ha aparecido en series como ‘Atípico’, ‘The Good Wife’ o ‘Riverdale’, y la cantante no solamente pasearon, puesto que también decidieron cenar juntos en un conocido restaurante italiano de la ciudad de Nueva York.

Ariana Grande fue vista con Graham Phillips, ex-novio de la cantante y actor de Riverdale pic.twitter.com/8tSKUL6MBa — Ariana Grande Argentina (@AGrandeAO) 11 de marzo de 2019

Para los que están un poco perdidos en el corazón de Ariana, os contamos su historia: Comenzó su relación con Phillips en 2008 pero, tres años después, decidieron poner fin a su relación. A pesar de todo, por lo que vemos, después de esta ruptura siguen siendo buenos amigos.

Tras ver esas fotos, y como era de esperar, los fans de la cantante y algunos medios ya hablan de una posible relación entre ambos. Tal ha sido el revuelo que un fuente cercana a Ariana Grande ha querido aclarar que el corazón de la cantante está libre, que Graham es solo un amigo y que ella está completamente soltera. “Ella ha visto a algunos de sus ex, pero no sale con ninguno. Simplemente quiere saber de la vida de la gente que quiso alguna vez y con quien tuvo una conexión”, afirmó esta fuente.

También ha querido recordar lo que Ariana reveló a principios de año, es decir, que necesitaba un tiempo para estar sola después de sus últimas desventuras. “No está pensando en nadie en particular o en ese aspecto de su vida”, contó la informante. Soltera o con pareja, lo que si sabemos es que la intérprete de ‘7 Rings’ comienza su gira ‘Sweetener’ el próximo 18 de marzo en Nueva York.