Ariana Grande se derrumba al reconocer que se inyectó demasiado botox: “Sentí que me escondía”

Durante muchos años se escondió detrás de maquillaje, extensiones, bótox e inyecciones de labios, sin embargo, hace tiempo que Ariana Grande apuesta por la belleza natural. Así lo ha revelado ella misma durante su último vídeo, en el que no ha podido evitar llorar frente a la cámara.

A sus 30 años, Ariana Grande ha reconocido que durante mucho tiempo sintió que se escondía detrás del bótox. Sin embargo, en el año 2018 decidió parar, algo de lo que ha querido sincerarse por primera vez en un vídeo para el canal de YouTube de Vogue y su sección Beauty Secrets.

Mientras mostraba cómo era su rutina de maquillaje, la artista estadounidense explicó que a pesar de haber sido víctima de muchas críticas por el cambio físico que ha experimentado en el último año, ya no recurría a este tipo de retoques estéticos.

ariana grande opens up and gets emotional while talking about getting botox and lip fillers

she stopped in 2018 as she felt like she was hiding pic.twitter.com/nZuedhiKlD

— allegra♡ (@theegrandeheels) September 12, 2023