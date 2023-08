Ariana Grande rinde un tributo a Mac Miller en el décimo aniversario de su primer disco

Ariana Grande está de celebración. Este miércoles 30 de agosto hará una década desde que su vida cambió para siempre. Ese día, en el año 2013 la artista estrenaba Yours Truly, su primer disco, siendo este el comienzo de brillante carrera musical a nivel mundial.

Tras numerosos rumores sobre una posible celebración por el décimo aniversario de su primer álbum, Yours Truly, la cantante confirmó hace unos días que lanzaría una versión deluxe del mismo, en la que la artista estadounidense ha rendido un tributo a su ex pareja, el artista fallecido en el año 2019 a los 26 años de edad, Mac Miller.

En la nueva edición del álbum se incluirán las doce canciones originales del disco debut de la cantante, además de que se encuentran versiones en vivo de varios éxitos como Right There, Daydreaming, Baby I, The Way y Tattooed Heart

Ariana Grande honoured Mac Miller at the end of her audio on YouTube 🤍🕊️ pic.twitter.com/2ItYbKFvYD — AG7 🍵 (@AG7Source) August 25, 2023

Las versiones en vivo vienen acompañadas de videos que muestran a Ariana Grande interpretando de nuevo varios de los temas del álbum que la vio nacer en la música, aunque en un inicio no fueron revelados todos, ya que de momento solo se pueden ver en YouTube las presentaciones en vivo de los temas Daydreaming y Honeymoon Avenue.

En el video compartido en YouTube de la nueva versión de The Way, tema que Ariana Grande interpreta junto a su ex pareja Mac Miller, se puede apreciar de manera muy discreta un tributo que la artista estadounidense rinde al fallecido rapero.

En el vídeo se aprecia como al final de la canción, el nombre de Mac Miller se desvanece hasta que la canción se deja de escuchar por completo acompañada del sonido de unos violines, un detalle que los fans no han dejado escapar.