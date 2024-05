Arantxa del Sol se despide de ‘Supervivientes 2024’ estallando contra Ángel Cristo Jr: «Me ha martirizado»

La pasada noche del 5 de mayo Supervivientes: Conexión Honduras regresó al prime time de Telecinco de la mano de una nueva gala. Un encuentro televisivo conducido por Sandra Barneda donde la audiencia fue testigo de como Arantxa del Sol se sometía a una de las pruebas más personales del reality.

La ex concursante ha sido la última expulsada de la edición. El adiós a su aventura por Honduras que no ha podido concluir sin su paso por El puente de las emociones. Una prueba donde la madrileña se ha abierto como nunca y en la que se ha sincerado respecto a su relación con Ángel Cristo Jr.

«No me puede hacer más ilusión cerrar contigo esta etapa con todo lo que has disfrutado y también con la pena con la que abandonas esta aventura. Para nosotros es muy importante», le dijo la presentadora Laura Madrueño. Escalón a escalón, la que fue la estrella de la televisión en los años noventa habló de lo que significa para ella determinados sentimientos.

«Es el principal motor de mi vida», dijo la presentadora sobre «el amor». Unas palabras con las que hizo referencia a su marido, Finito de Córdoba. «Es el hombre de mi vida. Ha dado sentido a todo», afirmó emocionada. Tras ello, llegó el momento de la palabra «olvido», un escalón donde no dudó en hablar de la etapa en la que decidió desaparecer del mundo del entretenimiento.

«Con este nuevo medio que son las redes he podido comprobar el cariño y la fuerza de tanta gente. Me siento muy satisfecha y orgullosa», señaló respecto a su público. Fue entonces cuando llegó el turno de la palabra más controvertida del puente: «almeja tiesa».

La ex superviviente confiesa lo que piensa de Ángel Cristo Jr

Arantxa del Sol ha intentado mantenerse muy correcta y pacífica durante su paso por Supervivientes. Pero, su tranquilidad se ha visto perturbada por un compañero de edición en particular. Ángel Cristo Jr no ha tenido reparos en decirle a todos lo que piensa, incluida la ex modelo.

Sin embargo, lo que sigue siendo un misterio para todos es el motivo por el que Arantxa del Sol le ha hecho la cruz de forma definitiva. Ante ello, el hijo de Bárbara Rey no ha dudado en calificarla de «almeja tiesa», una palabras que a ella no le han sentado nada bien. Por ello, la organización del programa quiso ponerle dicho calificativo en El puente de las emociones.

Lejos de quedarse callada, la madrileña se ha sincerado. «Me tacharán de fina, pero es un problema de educación. Este señor ha soltado esta, pero también muchas más. Llevaba muchos días martirizándome», confesaba la ex superviviente. Unas palabras con las que no quiso entrar en detalles, pero con las que dejó claro que había recibido feas críticas por parte de Ángel Cristo Jr.