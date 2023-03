Anuel AA responde de manera contundente a Karol G y a su ‘TQG’

Anuel AA ha roto su silencio. Hace unos días vio la luz el nuevo disco de Karol G, en el que está incluida TQG, la colaboración de la artista con Shakira, donde narra su propia historia de amor y posterior ruptura con el artista puertorriqueño.

A lo largo de la letra de la canción, Karol G dedica varias frases a su ex pareja. «Dándome like a la foto mía», es una de las frases más virales de la canción, pues hace referencia al hecho de Anuel AA dio me gusta a una imagen de la artista en una playa cuando ya estaba con Yailin.

Ahora, Anuel AA ha aprovechado la interacción con sus seguidores en Instagram para lo que muchos han interpretado como una respuesta a la colombiana y a las frases que le dedica en esta y en otras muchas de las canciones de su nuevo álbum de estudio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Con una serie de imágenes en el gimnasio, Anuel AA ha escrito en su cuenta de Instagram: «Debate amistoso: Cuál es la razón de que Anuel AA sea tan inolvidable?». Además, el artista expresa su propia opinión: «Esta perla me ha hecho el hombre más inolvidable sobre la faz de la Tierra», escribe en la publicación.

Como era de esperar, las reacciones de sus seguidores no han tardado en aparecer y muchos han señalado la coincidencia de esta publicación con el hecho de que Karol G le lanzase varias indirectas en la letra de su colaboración con Shakira.

«Lo que vivimos se me olvidó» o «Por acá ya no eres bienvenido», son algunas de las frases que estarían dedicadas a Anuel AA y que muchos engloban en una estrategia de marketing. Una estrategia que podría tener una respuesta próximamente del artista puertorriqueño.