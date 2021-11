Anuel AA ha confirmado la fecha de su nuevo trabajo, ‘Las Leyendas Nunca Mueren’. Este proyecto saldrá a la luz el próximo viernes 26 de noviembre. El puertorriqueño, además de la fecha de estreno, también compartió la portada del disco: una foto de él con ropa deportiva y el anillo de campeón de la NBA. La estética se nos ha hecho conocida, puesto que para su videoclip de ‘Súbelo’ con Myke Towers y Jhay Cortez utilizó algo parecido.

«Hice este álbum con mi corazón como si mi vida dependiera de esto!!!!!!! USTEDES SABEN QUE YO LOS AMO!!!!!!! GRACIAS POR ESTA VIDA TAN CABRONA QUE YO VIVO 🖤🏆», fueron las palabras que añadió el artista urbano a su publicación en Instagram.

Para este nuevo proyecto, ya nos quiso adelantar las últimas semanas lo que se venía con temas como ‘Dictadura’ y ‘Leyenda’. Sin embargo, si la estrategia podía ser mantenerlos en calma con pequeñas dosis, falló. Sus seguidores ahora querían más y más, no les valía dos canciones solo, querían el disco entero y hasta que el cantante no ha anunciado la fecha de su lanzamiento no ha sido cuando las aguas se han calmado. «ALFINNNNNN YA ME ESTABAN SALIENDO RAICESS DE TANTO ESPERARRRR!!!!!!! 👹», «EL ALBUM DEL AÑO 🏆🏆🏆 LAS LEYENDAS NUNCA MUEREN ❤️👹» o «No sé cuánto tiempo llevo esperando» han sido algunos de los comentarios que han podido reflejarse en su publicación.

La lista de canciones del disco también ha sido compartida y hemos podido comprobar que son 16 canciones de melodías urbanas las que conformarán este álbum de estudio:

Real Hasta La Muerte North Carolina 1942 Rick Flair Pin McGregor Llorando en un Ferrari Leyenda Esa Cruz 300 Exit Una Palabra Dictadura Mi Voz Cuesta Un Billón Súbelo Última Canción 🙁

Llama la atención el tema titulado ‘Última Canción 🙁’, debido a que se ha empezado a conjeturar sobre la posible retirada de la música de Anuel AA, pero no es la primera vez que el artista de Puerto Rico anuncia que deja la industria musical. Durante la gala de los Latin Grammy 2020 confesó que se retiraría para estar más tiempo con su hijo y por encima, no se sentía a gusto con el panorama musical actual. También hay los que piensan que puede ir por Karol G por sus idas y venidas, pero para despejar estas dudas tan solo habrá que esperar hasta el viernes y ver la letra.