Anne-Marie no decepciona con ‘Psycho’, su canción con Aitch

¡Anne-Marie ha regresado! Hace tan solo unos meses, la artista de origen británico sorprendió a todos sus seguidores al unir su voz junto a uno de los cantantes más consagrados del panorama musical, Niall Horan, en el tema Our Song. Ahora, ha vuelto a repetir la fórmula y se ha adentrado nuevamente en el mundo de las colaboraciones, pero esta vez de la mano de un paisano.

Junto a Aitch, la cantante ha publicado el sencillo Psycho. En dicho tema los artistas abordan con desenfado los problemas de las relaciones de pareja en la actualidad, aquellos en los que un vistazo al móvil del otro puede desencadenar todo tipo de situaciones.

