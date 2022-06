La cantante brasileña Anitta, intérprete de éxitos como ‘Versions of me’, ‘Envolver’ o ‘Loco’, ha sido noticia en las últimas horas. En esta ocasión, no por el estreno de nueva música, sino porque ya tiene su estatua de cera en el prestigioso Museo Madame Tussauds, ubicado en Nueva York.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención, aparte del gran parecido que guarda con su dueña, es que la ropa que lleva su estatua de cera fue donada por la misma artista. El equipo del museo trabajó junto a la artista y su equipo de maquillaje, para captar toda su esencia y conseguir los mismos matices, tatuajes e incluso lunares. Con un tamaño natural de 1,62 metros de altura, tardaron en reproducirla exactamente seis meses. Y es que, el aspecto de esta estaría basando en el videoclip de su exitoso tema, ‘Girl From Rio Remix’, con su característico tanga incluido.

Finalmente tive a oportunidade de tirar uma foto com a mulher mais foda do Brasil (INFELIZMENTE Carmen Miranda não está mais entre nós e não tem estátua dela lá😭, então esse ícone do lado esquerdo da foto acabou nao tendo outra colega pra disputar minha adoração naquele momento) pic.twitter.com/0gK4rlss9k

— Anitta (@Anitta) June 3, 2022