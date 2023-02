Anitta confiesa que pondrá fin a su carrera como cantante en 6 años

La gala de los premios Grammys está a la vuelta de la esquina. La madrugada del próximo domingo 5 de febrero el mundo entero podrá conocer el nombre de los grandes galardonados del año. Un evento donde Anitta ha sido nominada en la categoría de ‘Mejor nueva artista’.

Debido a ello, la cantante de origen brasileño ha realizado una entrevista para Billboard donde ha hecho un breve repaso de su carrera artística y de lo que tiene planeado para el futuro. Unas declaraciones donde ya ha puesto fecha final a su carrera como cantante.

Watch Anitta talk about her Grammy nomination for best new artist and why she will «for sure, definitely» end her singing career in the next six years. https://t.co/NVqbg7WCUd

— billboard (@billboard) February 1, 2023