Anabel Pantoja declara la guerra a ‘Sálvame’ en una inesperada llamada

Tarde de lo más tensa en Sálvame debido a la polémica que rodea a Anabel Pantoja. El delicado estado de salud de Bernando, su padre, ha vuelto a ser motivo para que la sobrina de Isabel Pantoja para que declarase la guerra a sus compañeros en una llamada incendiaria.

Kiko Matamoros, Carmen Alcayde y otros compañeros se mostraban muy críticos ante el comportamiento de la influencer en los últimos días. Mientras su padre sigue sufriendo graves problemas de salud, ella continúa disfrutando de su noviazgo con Yulen Pereira.

José Antonio León informa el estado de salud de Bernardo Pantoja

Vía: Telecinco pic.twitter.com/83CHGpbz7A — Espectáculos España (@EsEspectaculos) August 31, 2022

No se ahorraron en críticas, tanto que la criticaron por no acudir en ayuda de Bernardo en estos momentos. Mientras el programa daba a entender que Merchi, madre de Anabel, había tratado de evitar que se marchase de viaje con Pereira y su madre, ella no podía aguantar más y llamaba en directo.

«No voy a permitir que no se ponga a mi madre como se puso. No me prohíbe nada, me ha inculcado querer a mi padre, estar con él protegerle, hasta donde pueda», comenzaba.

La exsuperviviente explotó de forma definitiva para dejar claro que no ha abandonado a su padre: «Vende mucho decir que está solo y que la hija está en un yate. ¡Estoy harta! A mí no me tiene que decir un programa donde tengo que estar, estoy cansada de los valores que me tenéis que dar todas las tardes. Tengo mi vida y decido qué hacer y si me equivoco me equivocaré».

El enfado no acabó ahí, ya que cargó contra todo el equipo de Sálvame por este tipo de informaciones: «Lo que no voy a aguantar es que le deis a mi madre. A mí, lo que queráis, pero, ¿a mi madre? Para hablar de mi madre y acusarla así, hay que tener el currículo muy limpio. Y os lo digo a todos, no solo a los redactores, que los que estáis cuatro horas hablando sois vosotros».

Su enfadó se centró especialmente en los que fueron sus compañeros de plató: «Queréis que estemos todos alrededor de la cama para grabarlo. Yo no me meto en la familia de Matamoros o de Alcayde».

Anabel, muy cansada

«Mi padre lleva bastante tiempo así, cuando tenga que estar estoy. No tengo que estar justificando, a quién no se guste lo que hago, que no me mire». Especialmente molesta está con Alcayde: «Antes de hablar tienes mi teléfono, no estoy montada en un barco, estoy haciendo cosas importantes. No tengo que justificarme ni contigo ni con nadie».

Pese al gran enfado, tras una pausa para publicidad, Anabel Pantoja bajó la pulsaciones y reculó con el programa. La colaboradora pidió perdón por sus duras palabras y comprensión por el momento tan duro que está viviendo a nivel familiar.