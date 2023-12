Ana Obregón, protagonista de la Nochebuena con esta felicitación junto a Ana Sandra

Ana Obregón sigue dando mucho que hablar meses despues de anunciar el pasado mes de marzo que se había convertido en abuela. Ana Sandra, que nació el pasado mes de marzo en Miami, le ha cambiado la vida y estas Navidades están siendo muy especiales para ella.

Bautizada hace solo unos días, la hija biológica de Aless Lequio se ha convertido en la gran protagonista este año después de una racha llena de pérdidas en su familia que arrancó en mayo de 2020 con el fallecimiento de su hijo. Después se tendría que despedir de sus padres Ana María y Antonio, que fallecieron con solo unos meses de diferencia dando un nuevo golpe en su vida.

Esta etapa oscura parece quedar atrás con la llegada de la pequeña, que sin duda se ha convertido en su centro de atención y por eso es la protagonista de su felicitación de Nochebuena en redes sociales: «ANITA Y YO OS DESEAMOS FELIZ NOCHEBUENA»

«Una noche para unir a los seres queridos, para llorar a los que nos dejaron, y para reflexionar y decir ‘te quiero’ sin parar a los que están con nosotros… y a los que no están: Te quiero Anita. Te quiero Papá. Te quiero Mamá. Te quiero Aless», ha escrito recordando a los seres queridos que ya no están y no pueden disfrutar de este buen momento.

Pese a que se trata de un momento agridulce, Ana Obregón lanza una reflexión para todos sus seguidores: «Y así deberían ser TODAS LAS NOCHES». En años anteriores se había refugiado en el trabajo para superar un momento muy doloroso para ella, volviendo a ponerse frente a las cámaras en las Campanadas de TVE y como investigadora de Mask Singer, pero ahora su atención es toda para su nieta Ana Sandra, que se ha convertido en el motor de su vida, tal y como ha contado desde su llegada.