Ana Mena se ha convertido en una de las grandes protagonistas del festival de Sanremo. Esta semana, la artista malagueña ha visto como uno de sus grandes sueños se hacía realidad, al subirse al escenario del histórico festival italiano que durante tantos años siguió por televisión junto a su familia.

Gracias a su creciente popularidad en Italia, donde debido a éxitos como ‘Una volta ancora’ o ‘A un passo dalla luna’, se ha convertido en una de las artistas más escuchadas de nuestro país vecino, logrando además, colarse entre los veinticinco artistas que participan en el festival de Sanremo.

Para enfrentarse a este gran paso en su carrera profesional, Ana Mena escogió defender una canción titulada ‘Duocentomila ore’. Una propuesta que le viene como anillo al dedo, que entre otras cosas, ha sido compuesta por su amigo, el artista italiano Rocco Hunt.

Da piccola guardavo il Festival di Sanremo in tv con i miei genitori e questo palco era un sogno lontano.

Oggi sono qui a cantare per la prima volta «Duecentomila Ore» e ancora non mi sembra vero!#duecentomilaore #sanremo2022 pic.twitter.com/HJPdlA1UjC

— Ana Mena (@AnaMenaMusic) February 1, 2022