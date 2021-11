El pasado martes 16 de noviembre, Ana Mena sorprendió a todos y cada uno de sus seguidores con un gesto de lo más inesperado. De un momento a otro y sin previo aviso decidió eliminar todas sus publicaciones en redes sociales, dando paso al color negro como protagonista. Lejos de que todo quede ahí escribió un mensaje muy contundente: “Nueva era”.

Tan solo un par de días más tarde, el pasado jueves 18 de noviembre, Ana Mena quiso publicar una nueva imagen en blanco y negro. Era un micrófono antiguo, que nos hacía recordar al micrófono de cristal que se le entrega al vencedor del Festival de Eurovisión. Una idea que pasó algo desapercibida, puesto que la malagueña no otorgó muchos más datos de lo que estaba por venir.

Viene algo muy especial 🎙🤎 pic.twitter.com/W64SuHNccQ — Ana Mena (@AnaMenaMusic) November 18, 2021

Al ver la confusión que había generado con esta publicación, la intérprete de ‘Se iluminaba’ quiso ir muchísimo más allá. De esta manera, horas más tarde, compartió una nueva imagen en blanco y negro. En esta ocasión, se trataba de Massiel interpretando ‘La la la’ en ‘Eurovisión 1968’, siendo la primera vez en la historia que España se llevaba la victoria.

En ese preciso momento, las alarmas comenzaron a saltar. Los más fieles seguidores del certamen musical han comenzado a plantearse, finalmente, la posibilidad de que Ana Mena haya tomado la decisión de tratar de formar parte del festival de ‘Eurovisión’. ¿Será una de las participantes del ‘Benidorm Fest’?

Debemos tener en cuenta que el proceso de selección de este año es diferente al de las últimas ediciones. La delegación española ha querido recuperar el mítico ‘Benidorm Fest’ para encontrar al próximo artista que nos representará, en esta ocasión, en Turín. El pasado mes de septiembre, Happy FM tuvo la oportunidad de hablar con Ana Mena sobre la posibilidad de participar en ‘Eurovisión 2022’.

Es evidente que no solamente da el perfil sino que, además, el festival se celebrará en un país donde su música está arrasando. En ese momento reconoció que “sería algo emocionantísimo, pero no lo he pensado. Desde luego que requiere de una gran responsabilidad”. Según las pistas ofrecidas en sus redes sociales, parece que Ana Mena podría haber mandado una propuesta para poder participar en el ‘Benidorm Fest’ y, de esta manera, podría llegar a tener la posibilidad de representar a España en ‘Eurovisión 2022’. ¡Lo cierto es que sería un acierto!