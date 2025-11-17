Ana María Aldón, tras su encuentro con Rocío Carrasco: «Se ha portado muy bien conmigo»

Hace tan solo dos semanas, el programa Fiesta presentado por Emma García dio a conocer una exclusiva que no dejó indiferente a nadie. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, al encuentro que se produjo entre Ana María Aldón y Rocío Carrasco en un centro comercial. Las dos fueron vistas con actitud cómplice, tal y como relataron algunas personas que fueron testigo de ese instante. Como no podía ser de otra forma, dadas las circunstancias, han sido muchas las dudas que han surgido desde entonces. Por ese mismo motivo, la que fuese mujer de José Ortega Cano ha querido aprovechar su paso por Fiesta como colaboradora para aclarar muchas cuestiones. Entre ellas, si fue un encuentro casual y de qué hablaron exactamente. «Yo no tengo una conversación amigable con Rocío porque no es que sea mi amiga de toda la vida, es que yo me llevo muy bien con Rocío porque he trabajado con ella», aclaró.

Lejos de que todo quede ahí, la diseñadora fue mucho más allá: «Siempre se ha portado muy bien conmigo. Yo creo que hay que respetar a todo el mundo. No es que haya sido mi amiga de toda la vida, pero hemos trabajado juntas en Mediaset», reconoció. Respecto a este encuentro que se produjo en los probadores de una conocida tienda de ropa, son muchas las opiniones y críticas que han surgido. Entre otras cuestiones, hay quien cree que esta unión entre Rocío Carrasco y Ana María Aldón habría podido surgir por el distanciamiento que ambas tienen con la familia Ortega Cano. Es por eso que la andaluza ha querido mostrarse contundente al respecto: «Ni ella buscó el apoyo ni yo busqué el apoyo, simplemente coincidimos así». Y añadió: “Yo no me uno con nadie. De hecho, la que trabaja en esa tienda es prima de Gloria y se habla con Rocío”.

No tardó en hacer una reflexión al respecto: «Entonces, ¿por qué si ellas se hablan, por qué yo tengo que negarle la palabra?». Ana María Aldón aprovechó su paso por Fiesta para dejar claro que le duele muchísimo que se hable mal de ella y que, incluso, intenten mentir sobre sus intenciones con la familia Ortega Cano. Entre otras cuestiones, le hace daño por el hijo que tiene en común con el ex torero.

Es más, ha asegurado que su intención es seguir teniendo afinidad con la familia Ortega Cano por su pequeño, pero también tiene claro que no está dispuesta a hacerlo a «cualquier precio»: «Yo tengo un hijo y el niño tiene un padre y soy quien vela por ese niño y quiero mantener ese vínculo, pero pisándome la cabeza no», aclaró, visiblemente enfadada.

Lejos de que todo quede ahí, los compañeros de Ana María Aldón quisieron saber cómo era posible que Ortega Cano fuese capaz de permitir que su hija, Gloria Camila, «le meta un puñal». Algo en lo que la aludida se mostró de lo más contundente: «Si lo ha permitido antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora?».