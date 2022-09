Ana María Aldón ha regresado al programa Ya es verano de Telecinco. Una vez más, la mujer de Ortega Cano se ha mostrado realmente dispuesta a dar la cara, respondiendo a todos y cada uno de los frentes que todavía tiene abiertos. Lo que no esperaba es que, de un momento a otro, el diestro fuera a intervenir telefónicamente.

La diseñadora confesó a sus compañeros de Ya es verano que se había quedado en shock con este gesto del padre de Gloria Camila. Es más, durante la llamada en cuestión, la andaluza no pudo evitar emocionarse. En el momento en el que le tocó hablar, ella terminó dando a conocer cuál era el verdadero problema con Ortega Cano.

“Tiene que haber comunicación y tiene que haber lo que no hay”, aseguró Ana María Aldón. Lejos de que todo quede ahí, la diseñadora ha querido profundizar en esta cuestión. ¿De qué manera? Haciendo saber que hay muchas personas que, según ella, han decidido involucrarse en un asunto que no les corresponde.

“Estamos hablando de diálogo entre nosotros, pero no. En algunos matrimonios es cosa de dos y, en otros, hay demasiada gente”, continuó explicando Ana María Aldón en Ya es verano. “Haremos las cosas como tengamos que hacerlas y siendo dos. Que seamos dos tomando decisiones, no dieciocho. Bueno, soy exagerada. No son dieciocho pero son tres o cuatro muy pesados”, reconoció.

Ortega Cano, por su parte, ha confirmado que existe entre los dos esa falta de comunicación: “No hablamos o hablamos casi nada. Tenemos que poner un cambio en nuestras vidas y nuestro hacer”. La diseñadora, además, ha reconocido que cree que sea complicado que la cosa cambie entre los dos, de un día para otro.

“Cuando se cruza una frontera se cruza, y no todo el mundo se lo toma de la misma manera. Y a mí no se me olvida lo que yo he vivido porque tengo amor propio”, aseguró Ana María Aldón en el programa de Telecinco. “Se han pasado límites que yo no voy a volver a dejar pasar bajo ningún concepto. Si te han hecho una herida de muerte, a ver quién te lo soluciona”, sentenció.