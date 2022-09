Ana Luque asegura que la relación de Olga Moreno y Agustín Etienne era algo que “se veía venir”

El pasado jueves 29 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. Entre otras cuestiones, vimos cómo Ana Luque visitó el plató para dar su opinión respecto a la nueva relación sentimental de Olga Moreno, la que fuera su amiga, con Agustín Etienne. Algo que, según la andaluza, “se veía venir”.

Debemos tener en cuenta que la ganadora de Supervivientes 2021 negó la existencia de este noviazgo en repetidas ocasiones. No fue hasta el pasado miércoles cuando realizó una entrevista exclusiva en Semana, donde confirmaba la noticia. Desde ese momento, muchos son los que han asegurado que Agustín Etienne es nada más y nada menos que un seductor.

De hecho, en Sálvame, Marta López reconoció que le había “tirado los trastos”. Lo cierto es que Ana Luque aseguró que Etienne “es muy zalamero y dulzón”, pero que se trata del tipo de hombre que le encanta a Olga Moreno: “Creo que, lo poco o mucho que le conozco, es una persona que cuida. Es amable, detallista…”

Ana Luque opina en #yoveosálvame sobre el nuevo romance de su amiga Olga Moreno https://t.co/UTfUVx5uQT — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 29, 2022

A pesar de todo, la malagueña cree que Agustín Etienne “se mueve bien en la oscuridad”. Acto seguido, siguió opinando sobre el asunto: “Sinceramente, creo que esto se veía venir. Esto no es de hoy ni hace tres meses. Yo como mujer he sentido que a él le gustaba la personalidad, la belleza y el ser que es Olga”.

Por si fuera poco, la exconcursante de Supervivientes 2022 fue más allá: “Lo que yo he percibido, se percibía. No les debe de pillar por sorpresa”, refiriéndose a Antonio David Flores y Rocío Flores. José Antonio Avilés, colaborador del programa, afirmó que a Olga Moreno no le ha gustado que Ana Luque acudiese a Sálvame para hablar de su nueva relación sentimental.

Es entonces cuando la invitada reconoció que no habla con la exmujer de Antonio David Flores desde finales de julio, cuando regresó de Honduras tras participar en Supervivientes 2022. Recordemos que a la de Torremolinos le sentó mal no recibir el apoyo que esperaba de Olga, por lo que su amistad de tantos años se vio resentida. A pesar del tiempo, parece que no ha habido ningún tipo de acercamiento.