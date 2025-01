Ana Herminia no está pasando desapercibida en la casa de GH DÚO 3. La mujer de Ángel Cristo Jr ha protagonizado varios desencuentros con sus compañeros durante estas dos últimas semanas, una situación que vivió esta semana con Marieta. Ambas concursantes vivieron un tenso momento después de la gala de GH DÚO: Límite 48 horas. Un intercambio de palabras que terminó con una profunda conversación y con la nuera de Bárbara Rey completamente abatida. Pues, sin poder aguantarlo más, confesó que hay temas de su marido que le trastocan por completo. Unas declaraciones que fueron escuchadas en plató, posteriormente, por el hijo de Bárbara Rey.

«No sirvo para estar metida en una cosa de estas», comenzaba diciendo Ana Herminia. Pues, la participante manifestaba que ya tiene muchos problemas como para seguir añadiéndose otro. «Pero, cuando tú estás sufriendo por alguien, ¿no cortas el grifo?», le preguntó Marieta. Fue entonces cuando la venezolana se sinceró y reveló que ya le había pedido a su marido que parara. «¿Por qué crees que estoy yo aquí?», le dijo a su compañera.

Sin embargo, Marieta no se quedó callada y se mostró muy crítica con Ana Herminia. Recordemos que Ángel Cristo ha realizado varias exclusivas en De viernes contando su verdad sobre toda la guerra familiar que mantiene con su madre, Bárbara Rey. Un tira y afloja entre madre e hijo por el que la ex concursante de La isla de las tentaciones ha sido sincera.

«Alardeas de parar algo de fuera, pero todas las semanas haces ‘clin’. Si dices que estás sufriendo y luego nunca lo paras…», dijo. «Lo critico. Y es mi familia y mi situación. Soy la primera que quiero que se pare esto ya. Porque yo no puedo más. Es muy jodido porque, él lo que quiere y lo que ha defendido siempre, es defender su verdad», contaba Ana Herminia. «Pero, ¿a qué precio? Hay veces que pienso, mira, prefiero vivir tranquila…», señaló Marieta.

Por su parte, la mujer de Ángel Cristo confesó que la entrevista que concedió hablando de su marido y la polémica de su madre la realizó con el objetivo de que «parara todo». Pero, no fue lo único que dijo. «Y me arrepentiré toda mi vida de haberlo hecho. Porque no sirvió de nada. Y soy yo la mala de la película…», agregó.

Ana Herminia a Marieta: «Nunca me ha gustado que la gente me señale»

Por su parte, Marieta confesó que no comprendía como su pareja seguía sentándose en ¡De viernes! después de que le pidiese que parase todo. «Le dije: ‘Yo te voy a apoyar en esto y en esto. Y después no quiero saber más nada de eso’. Todo lo que hablé con él salió a la luz y todo es verdad. Lo único que falta es que se reconozca que fue él el autor», explica la venezolana.

Asimismo, Ana Herminia confesó que estaba harta de que le persiga en el reality la vida de su marido. «Estoy harta de que piensen que es por mí por lo que no se reconcilia con Bárbara Rey», confiesa. «Nunca me ha gustado que la gente me señale. Me gusta el anonimato. Y a mí me ha tocado porque es así», sentenció.