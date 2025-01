La pasada noche del 14 de enero, GH DÚO 3 regresó al prime time de Telecinco y lo hizo de la mano de un programa especial. Una emisión donde la audiencia fue conocedora de las novedades que han sucedido en la casa de Guadalix de la Sierra durante las últimas horas. Pero, lejos de quedar ahí, el público también tuvo la oportunidad de ver la primera curva de la vida de la edición. Una prueba en la que el concursante realiza un resumen de su vida, desde los momentos más bonitos hasta los más difíciles. Una prueba que no es fácil y que, en esta ocasión, contó con Ana Herminia como protagonista.

La mujer de Ángel Cristo Jr se encuentra nominada por segunda ocasión consecutiva. A pesar de llevar tan solo dos semanas en el concurso, ya ha protagonizado varios desencuentros con sus compañeros de edición. De hecho, recientemente, tuvo un fuerte altercado con Javier. Una complicada polémica donde ella le acusaba de haberla golpeado y por la que tuvo que intervenir la organización del programa. Pues, las imágenes vistas no coincidían con sus palabras. Por ello, ahora, enfrentándose a una dura semana, la concursante realizó su curva de la vida.

De esta manera, Ana Herminia habló de su infancia, su etapa adulta, sus ex parejas, su hija y de cómo la llegada de Ángel Cristo a su vida la ayudó a encontrar la felicidad que tanto anhelaba. «Me comprometí con mi novio, con el que estuve seis años, y me enteré de que estaba casado», confesó respecto a una de sus ex parejas.

Asimismo, otro de los momentos más duros de su vida fue la ruptura con el padre de su hija. Una situación que supuso un antes y un después en su vida. «Hubo soledad, celos, injusticias», confiesa al respecto. Sin embargo, y a pesar de haberlo pasado mal en numerosas ocasiones, el peor momento de su vida fue cuando su empresa quebró.

«Vino mi ruina económica, no tenía nada y tuve mucho miedo, pero salí adelante», señaló emocionada. Unas declaraciones que eran escuchadas con mucha atención por todos desde el plató de Telecinco. De hecho, el propio Ángel Cristo Jr se encontraba presente.

Ana Herminia, a Bárbara Rey: «Solo pido que acabe esta guerra»

Sin embargo, y tal y como relata Ana Herminia, la vida le terminó presentando a la persona que tanto deseaba: Ángel Cristo. Desde que se vieron por primera vez, ambos sintieron una conexión innegable. «Parece una persona fría, pero es un niño roto que ha vivido cosas que no merecía. Cuando me fue contando sus secretos (los que implican a Bárbara Rey) sabía que nos iba a perjudicar», explica.

Por ello, y sin dudarlo dos veces, la concursante de GH DÚO le envió un contundente mensaje a su suegra. «Solo pido que acabe esta guerra y que haya un perdón», afirmó. «Que pida perdón y que diga que Ángel hizo todo para protegerla. Yo le apoyaría si quiere reconciliarse con ella, pero la decisión la debe tomar él», sentenció.