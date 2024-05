Ana Herminia deja solo a Ángel Cristo Jr.: «Si no ven defensa en plató, ya saben por qué es»

Ana Herminia, la pareja de Ángel Cristo Jr., ha tomado una drástica decisión tras los acontecimientos de los últimos días en Supervivientes. Después de que Arantxa del Sol desvelase lo que ocurrió en la famosa lancha, la venezolana acaba de anunciar que no volverá al plató del reality para defender a su novio.

El culebrón protagonizado por la pareja formada entre Arantxa del Sol y Finito de Córdoba y la formada por Ana Herminia y Ángel sigue siendo el gran atractivo de la edición. Tras convertirse en la gran sorpresa de este año gracias a su gran defensa ante las cámaras y su comentada visita a Honduras -con boda y celebración-, ahora deja de lado al programa.

Ha sido en una entrevista en YouTube, concedida a El canal de Ricky, donde ha querido hablar claro y comunicar esta decisión. En un primer momento se ha mostrado decepcionada por encontrarse con un programa que no es de supervivencia, algo que solo a los que no han visto nunca este formato podría pasar.

En su entrevista también ha desvelado que no está pasando por un buen momento de salud, ya que la presión que está recibiendo le ha provocado perder diez kilos y no probar bocado. Pese a los ataques e insinuaciones sobre su profesión, asegura que lo que más le ha molestado es que toquen a las personas que más quiere, refiriéndose a su hija.

El episodio que le hizo tomar la decisión de no volver al plató de Supervivientes fue un ataque de ansiedad que sufrió durante una comida de trabajo con sus jefas. «Mi salud está totalmente afectada», ha dicho en YouTube.

Tras los problemas, Ana Herminia Illas ha dicho basta y por el momento dejará su labor como defensora de Ángel: «Doy un paso para atrás. Ángel no va a tener defensa a partir de ahora. Mi hija me pidió que no vaya más, así que, si no ven defensa en plató, ya saben por qué es».

Se trata de una decisión que llega en la recta final del programa, cuando el hijo de Bárbara Rey se juegue su victoria, ya que se trata del gran favorito a la victoria junto a Miri y Aurah Ruiz. Los tres están siendo los protagonistas de la edición, por lo que sería una gran sorpresa no verles llegar a la final salvo problemas médicos que les obliguen a abandonar.

De cumplirse las previsiones, Ana hará la defensa desde fuera del programa gracias a las redes sociales y anuncia que estará «en la puerta de Telecinco pero en un plató no». Una ausencia que coincidirá con la de Arantxa del Sol, que ha sido apartada después de reconocer que insultó y pegó una colleja en la famosa lancha.

En la citada entrevista anuncia que cuando se encuentre mejor volverá a ponerse ante las cámaras, pero en otros programa: «Yo espero recuperarme, ponerme bien y poder seguir apoyando a Ángel y defendiéndolo en la mesa de Supervivientes en De viernes, no sé cuándo estaré yo bien, ya se va de mis manos pero yo confío en Ángel y que van a estar ahí defendiéndole».