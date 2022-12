Amor Romeira se sincera en ‘Fiesta’: «Tuve una adicción al sexo»

El pasado martes 6 de diciembre Fiesta regresó a la parrilla televisiva de Telecinco de la mano de un nuevo programa que no dejó indiferente a nadie. Abordando la actualidad del momento, Emma García dio la bienvenida también a una de la colaboradoras televisivas que más a dado que hablar en la cadena durante los últimos años, Amor Romeira.

Realizando un breve repaso de su pasado personal y televisivo, la invitada destacó el gran apoyo que recibió de su madre en todo momento. Sin embargo, a su padre le costó más asimilar su transexualidad, algo que le afectó profundamente. «Mi padre se dio cuenta de quién era yo cuando entré en Gran Hermano», confesó.

View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira)

Aunque su relación con su progenitor ha mejorado considerablemente, pues son «inseparables», Amor Romeira quiso explicarle algo a la presentadora de Fiesta. «Mi madre, en un momento del embarazo, echó una maldición, y le dijo a mi padre que se estaba comportando tan mal con las personas transexuales, que le iba a salir una hija así», ha relatado.

«Hay mucha transfobia todavía a día de hoy», afirma. «El mensaje es para los familiares, porque la persona trans sabe que es trans. Yo no me hice, yo nací así», ha explicado. Una intima entrevista donde sorprendió a todos al confesar que a los 15 años tuvo un intento de suicidio.

«Me frustraba tanto el ligar con un chico que no se iba a encontrar con lo que esperaba, que me hizo no tener ganas de vivir», comenzó explicando. Asimismo, Romeira señaló que su despertar sexual terminó saliéndose de control, tanto que en siete meses mantuvo «247 rolletes».

«No fue sano, tuve una adicción al sexo», ha contado. Una situación que, según ha explicado, fue el resultado de la represión que vivió, la cual le hizo no saber «frenar». Un encuentro donde Emma la sorprendió al regalarle una cadena de la virgen del Carmen, detalle que le emocionó por completo.

«Me da fuerzas y energía», señaló. Y es que Amor Romeira, aunque es creyente, contó que no ha tenido buena experiencia con la iglesia en su vida. «Me dijeron que me iban a curar, que si no volvería con 80 demonios», declaró.