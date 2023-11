‘Amar es para siempre’, capítulo 2762: Federico hace una inesperada confesión a Román

No es ningún secreto que Amar es para siempre se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2761 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Victoria se ha desahogado con Alicia respecto al cáncer que padece Malena.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2762 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo Alicia le ha hecho una inesperada propuesta a Sofía. ¿En qué consiste, exactamente? En asociarse con el objetivo de llevar el King’s. Todo ello mientras el Supermercado Sanabria ha logrado ganar la revancha contra Peñalara.

Además, observamos cómo Gala no ha dudado un solo segundo en hacer saber a Sebas que ha tomado la firme decisión de marcharse junto a Carlos, por lo que Quintero no puede evitar tener ciertas sospechas: cree que Losada le está engañando. A pesar de los contratiempos, no da su brazo a torcer respecto a Silvia.

Marcelino, ante el contundente ultimátum de Belén a Pelayo, ha dado el paso de tomar cartas en el asunto. Todo ello mientras Alicia y Crespo han decidido reconciliarse, después de todo lo que han vivido en los últimos tiempos. Es evidente que es el momento perfecto para dejar atrás todo y continuar con su historia.

Por si fuera poco, observamos cómo Claudia ha hecho una petición muy concreta a Lola: seguir trabajando para ella, con la aparente bendición de Elena. Pero, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, nada va a salir como ellos esperan. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.