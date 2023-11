‘Amar es para siempre’, capítulo 2756: Malena sufre un desmayo que preocupa a todos

No es ningún secreto que Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2755 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Crespo ha lanzado una orden de lo más peligrosa a Alicia.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2756 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo Malena ha sufrido un aparatoso desmayo que ha dejado sin palabras a los Quevedo, pero también a los Gómez. ¡Todos están verdaderamente preocupados!

Marcelino, por su parte, ha empezado a verse cada vez más superado por el éxito del programa. Todo ello mientras Pilar Romero no permite que baje el ritmo en ningún momento. Además, observamos cómo Quintero ha confesado a Silvia y a Benigna todos los detalles sobre el trauma que sufre. Manolita no tarda en prestarle su ayuda y apoyo incondicional.

¡Giro inesperado! 😱 Malena, al conocer la decisión de Lola de irse a Barcelona, aparece en la plaza para suplicarle que no lo haga. En un instante, se desmaya en los brazos de su madre. 😢 #Amar20Nov Revívelo 👉https://t.co/2mq3gPs45F 💥 — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) November 20, 2023

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Benigna continúa tremendamente disgustada por la evolución que ha tomado, recientemente, la beatificación de doña Amalia. Además, observamos cómo Victoria está cada vez más emocionada por nada más y nada menos que los cantos de sirena de Alicia.

Por si fuera poco, somos testigos de cómo Isidro ha descubierto que Crespo ha estado tras su pista, por lo que no tarda en lanzar un consejo a Sofía. Esto provoca que su relación vuelva a estar a prueba, ¡y no es para menos! Todo ello mientras Federico parece estar a punto de descubrir a Elena junto a Crespo, mientras que Carlos se implica aún más en el asunto, provocando una enorme preocupación en Gala. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.