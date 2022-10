‘Amar es para siempre’, capítulo 2477: Marcelino se plantea contar la verdad sobre Nieves

No es ningún secreto que Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando. El pasado martes 11 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 2476 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Marcelino oculta que ha descubierto la infidelidad de Nieves.

Una tarde más, llega un nuevo capítulo de Amar es para siempre a La 1 de Televisión Española. En el episodio que se emite este martes 18 de octubre, Marcelino comienza a investigar sobre la relación entre Samuel y Nieves, intentando sin ningún éxito evitar a Ricardo.

Marcelino no sabe que hacer después de averiguar que su prima política le está siendo infiel a su marido, y comienza a debatirse entre si debe o no contarle la verdad a Ricardo de lo que vio en el supermercado, pues no se siente bien ocultándolo.

Marcelino se encara con Samuel tras descubrir su secreto: “A Manolita no te acerques” 👇💥 #AmarEsParaSiempre https://t.co/yAJMvTfSer — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) October 18, 2022

Por otro lado, Hugo es testigo de una paliza de Ignacio a su hijo, de esta forma confirma que sus sospechas son ciertas y Marcos está sufriendo abusos físicos por parte de su padre. Por tanto, pide ayuda a Rocío tras contarle todo lo ocurrido.

Mientras tanto, Carballo evita coger casos que le recuerden a su padre. No obstante, tras una batalla contra ella misma, finalmente, acepta la temprana pérdida de su progenitor. Y el artista cordobés Antonio José sorprende al aparecer en el King’s.

Por otro lado, Quintero se siente muy identificado con el caso de Transportes Mendieta y comienza a dudar si seguir adelante con él, debido a que le empieza a afectar demasiado. Mientras que Benigna descubre el motivo por el que Mari Valle compite con ella en todo.