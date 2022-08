Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2426 donde, entre otras cuestiones, vemos cómo Sonia ha decidido romper su relación con Medina.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2427 de Amar es para siempre. Así pues, somos partícipes de cómo Cristina, tras haber sacado a Sebas de la comisaría, le ha ayudado a volver al barrio. Es el momento de dar la cara ante los vecinos, después de lo que ha sucedido.

Sonia, harta de la tensión que hay entre ellos, ha despedido a Medina. Todo ello mientras Rosa y Penélope han comenzado a forjar un vínculo de lo más especial, por la maternidad. Tanto es así que la profesora no ha dudado un solo segundo en ofrecer su ayuda a Rosa, para encontrar de una vez por todas a Diego.

¿Deben darle Ismael y Rosa un espacio a su hijo Diego? 🤔 Rosa quiere recuperar ya a su hijo y no sabe qué hacer…#Amar4Ago ▶ https://t.co/NfJVMbejXE pic.twitter.com/fMtkhs1Pu7 — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) August 4, 2022

Catalina, finalmente, ha grabado la maqueta de la “Chica de barrio”. Es entonces cuando Jaén no ha dudado un solo segundo en comprometerse con ella para empezar a mover ese proyecto entre las emisoras de radio. Eso sí, le hace saber que va a realizar una serie de arreglos que, a priori, no tienen mucha importancia.

Paloma no ha podido evitar estallar contra Fran. Así pues, le acusa de no comprometerse al cien por cien en su relación sentimental. La joven está absolutamente convencida de que el hijo de Fausto da prioridad a todo el mundo, por encima de ella. Un reproche que solo ha provocado que haya más distancia entre los dos. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.