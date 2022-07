‘Amar es para siempre’, capítulo 2407: Coral y Raúl tienen un tenso enfrentamiento

Amar es para siempre se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2406 donde, entre otras cuestiones, fuimos partícipes de cómo Fran se ha reencontrado, finalmente, con Fausto. ¡El joven se ha quedado sin palabras!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2407 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo Fran trata de asimilar lo que está viendo puesto que su padre, que creía que estaba muerto, está vivo. Completamente en shock, el sobrino de Carmen se ve incapaz de perdonar a Fausto.

Sobre todo porque ha estado 15 años creyendo que había fallecido. Santiago ha reaparecido ante Penélope para pasar un tiempo a su lado. El hombre le hace saber que padece una grave enfermedad y que, por tanto, no le queda mucho más tiempo de vida. Por ese mismo motivo, no quiere pasarlo entre rejas.

Penélope, evidentemente, se resiste a creer que eso es cierto puesto que no confía en su palabra. El barrio se ha hecho eco del enorme éxito que está cosechando Emilio haciendo monólogos. Tanto es así que cada vez está siendo más complicado para él poder compaginar sus puestos de trabajo.

Sonia busca desesperadamente un periódico para poder leer el artículo de Leandra Chamorro que está arrasando en la Plaza de los Frutos. La joven quiere comprobar, de primera mano, si es tan bueno como todos aseguran. Coral, tras varios días con molestias, acude al ginecólogo con Raúl. Ahí reciben una noticia terrible sobre la salud del bebé que estaban esperando.

Fran no duda un solo segundo en desahogarse con Paloma, puesto que cree que no va a ser capaz de perdonar a su padre después de todo. Fausto, al margen de que pueda o no recuperar la relación con su hijo, ha querido sacar a la luz sus cartas para poder acabar, de una vez por todas, con Adolfo Uriarte.