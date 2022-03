No es ningún secreto que ‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país, temporada tras temporada. El pasado lunes 7 de marzo tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 2319 donde vimos cómo Uriarte puede demostrar que es Carmen la que provocó el incendio.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2320 de ‘Amar es para siempre’. De esta manera, vemos cómo unos periodistas no dudan un solo segundo en perseguir a Marcos, haciéndose pasar por clientes. De esta manera, le hacen fotografías en la pensión donde, por el momento se está alojando.

A tal punto llega el acoso que Marcos termina agrediendo a uno de ellos. Por lo tanto, Cristina no tarda en darle un toque de atención. Al ser consciente de lo ocurrido, la abogada termina alojando a su cliente en el despacho, a espaldas de sus compañeros. Y es que debemos recordar que el joven no tiene dónde dormir.

Ismael ha conseguido trabajo en una cerrajería. Es la única forma que ha encontrado para ganar un dinero extra para tratar de saldar su deuda en el King’s y, de esta manera, ayudar mano a mano a Penélope. Helena, por su parte, está absolutamente dispuesta a todo por boicotear cualquier intento de salir adelante por parte de Ismael.

Paloma cuenta con muchas obligaciones, algo que termina jugándole una mala pasada en su primer día como camarera del King’s. Quintero ha dado un repaso a Visi y ahora es el turno de Benigna. Medina, por su parte, ha acudido a una cita con Clara para tratar de averiguar dónde se encuentra el verdadero origen de su problema con los hombres.

Catalina recibe una buenísima noticia, ya que ha sido elegida para ser una de Las Pizcas, un dúo musical que no va a dejar indiferente a nadie. Carmen ha tomado una drástica decisión: pagar a Uriarte para tratar de saldar la deuda que tiene con él. El empresario no va a dar por zanjado el tema tan fácilmente, ya que le hace una petición. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.