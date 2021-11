No es ningún secreto que, con el paso del tiempo, ‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando. El pasado martes 16 de noviembre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 2243 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Coral se sentía cada vez más atraída por Fran.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2244 de ‘Amar es para siempre’. Es entonces cuando hemos tenido la oportunidad de ver cómo Coral no puede quitarse a Fran de la cabeza. Por ese mismo motivo no tarda en pedirle que dejen de verse a solas. El chico, como era de esperar, no entiende la reacción de la pareja de su primo.

Catalina, tras lo sucedido en las últimas entregas, ha conseguido superar sus miedos. Así pues termina logrando lo que parecía imposible: que Esther y su tía se reconcilien. Benigna y Visi se sienten realmente mal puesto que, por su culpa, Toño ha perdido su puesto de trabajo. Después de pensar mucho, por fin han encontrado el modo de resarcirse.

Raúl recrimina a Fran dejar sus responsabilidades por su nuevo amor: ¿descubrirá que es Coral? 😳 ¡Ya estamos en directo con #AmarEsParaSiempre en @antena3com! ▶ https://t.co/0Ek9lErcWX pic.twitter.com/yutmkl1v6k — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) November 16, 2021

Guillermo no duda un solo segundo en defender, una vez más, a Inés. Tanto es así que el abogado termina teniendo una fortísima discusión con Cristina. A tal punto llega la cosa que no tarda en pedir a la joven que no vaya a su boda. Parece que la amistad podría haberse roto para siempre. ¡Y es una pena!

Emilio, después de todo lo que ha sucedido recientemente, decide desahogarse como nunca con Manolita. Es entonces cuando le cuenta todos los detalles sobre la verdadera relación con su madre. Todo ello mientras Penélope hace saber a Ismael lo que realmente provoca en ella. Por ese mismo motivo, la mujer le pide espacio para tratar de salvar, en la medida de lo posible, su matrimonio. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.