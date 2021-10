‘Amar es para siempre’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. El pasado jueves 21 de octubre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 2226 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo German ha fallecido acompañado de Fran.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 2227 de ‘Amar es para siempre’. Es entonces cuando vemos cómo la familia Gómez ha decidido sincerarse con Penélope, haciéndole saber todos los detalles de lo que ha sucedido con Ismael. Y es que él no tiene la culpa de ninguno de los delitos que se le achacan.

Por si fuera poco, somos partícipes de cómo la familia García Corcuera ha terminado por comunicar a todos y cada uno de sus empleados que Germán ha fallecido. Parece que, a pesar de los esfuerzos, el negocio de Visi y Benigna ha comenzado con mal pie. Y es que son muchos los vecinos que han tratado de sabotearlas.

Avance ➡ Germán destapa ¿el secreto de la familia? en #AmarEsParaSiempre: “Raúl no es mi hijo” 💥 https://t.co/GT7Ic64ZbY — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) October 20, 2021

Manolita, inevitablemente y tras la muerte de Germán, se ha convertido en uno de los principales apoyos de Carmen. Todo ello mientras la imagen del Beato Serafín ha desaparecido de una manera completamente misteriosa tan solo unos días antes de que tenga lugar la verbena en la Plaza de los Frutos.

Cristina ha hecho saber a Penélope que la situación con Ismael se está complicando por momentos. Tanto es así que no podrá salir en libertad. El que fuera presidiario no está dispuesto a declarar contra Mauricio, pero si no lo hace seguirá retenido por la policía. Por ese mismo motivo, la mujer trata de buscar la manera de convencerle.

Lo cierto es que Fran y Raúl se han convertido en los verdaderos protagonistas de esta nueva entrega de la serie diaria. Y es que, tras la muerte de Germán, han decidido dejar a un lado sus diferencias para trabajar juntos por Juguetes Garlo. Al fin y al cabo es lo que el desaparecido querría. ¿Cuánto durará esta tregua? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.