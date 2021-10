No es ningún secreto que ‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 19 de octubre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 2224 donde vimos cómo Ismael, a pesar de los esfuerzos, no lograba escapar de su pasado.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 2225 de ‘Amar es para siempre’. Somos partícipes de cómo Marcelino, a pesar de que Ismael ha querido sincerarse con él, tiene serias dudas de sus verdaderas intenciones. Pelayo, por su parte, le insiste en que debe darle una nueva oportunidad.

A pesar de todo, sí que toman la decisión de tender una trampa para hacer caer a Mauricio. ¿Éste se dará cuenta o será muy tarde? Guillermo vuelve a dar de qué hablar al mostrarse realmente feliz tras haber visto a Inés después de haber pasado la noche en el calabozo. Necesitaba verla, después de todo.

Germán, por su parte, ha querido justificar a Carmen su decisión sobre la presidencia de la juguetería. Y es que cree firmemente que debe dejar Garlo en manos de Raúl. Catalina se siente verdaderamente acosada por Ester, al salir del colegio. Esta compañera la acusa de acercarse a su novio.

Por ese mismo motivo, no tarda en pedirle una suma de dinero para que la deje en paz. Sonia, después de todo lo que ha ocurrido, ha terminado por enfrentarse a Medina. De esta manera tan concreta, le despide sin darle ningún tipo de oportunidad a darle alguna explicación. ¡Está cansada de sus patrañas!

Visi y Benigna, finalmente, han inaugurado Benivisión. Eso sí, lo hacen sin ser del todo conscientes de todo lo que está por venir. Raúl se ha enfrentado a Fran después de haber conocido que su padre ha delegado en él el control total de la juguetería. Lo que se da cuenta es que Fran no sabe absolutamente nada.