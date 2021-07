Estamos contando los días para el estreno de ‘Magia’, el nuevo álbum que Álvaro Soler ha preparado con cariño a todos sus seguidores. El próximo viernes 9 de julio, el cantante lanzará trece canciones muy especiales que vienen cargadas de sorpresas. Pero, por si la espera se hacía eterna, el 2 de julio llega ‘Mañana’, su esperada colaboración con Cali y El Dandee.

“MAÑANA. No sabéis lo que se viene”, escribía hace unos días Álvaro Soler en su cuenta de Instagram junto al cartel de la canción. El tema que llega junto a los hermanos colombianos, Alejandro Rengifo (Cali) y Mauricio Rengifo (El Dandee), tiene ritmo garantizo que seguramente nos hará bailar y cantar a pleno pulmón.

“Tengo la sensación de que es el álbum más versátil y más íntimo que he publicado hasta el momento. Canciones que hace años no llegué a sacar por miedo a no arriesgar y que ahora podrán brillar con orgullo… trece historias. Trece mundos”, ha anticipado el cantante en una entrevista. El disco contará con trece canciones, dos de ellas con las colaboraciones de Cali y El Dandee y Greg Taro.

Hasta el momento se han podido escuchar dos canciones del nuevo proyecto de Álvaro Soler. El tema con el que inauguró esta nueva etapa fue ‘Magia’, nombre también del álbum . Más tarde lanzaba ‘Si te vas’, una canción intensa que relata los mejores y peores momentos de una relación. ‘Mañana’ será el próximo y último adelanto antes de poder disfrutar del contenido del nuevo disco al completo.

‘Magia’, ‘Despiertos’, ‘Mañana’ [feat. Cali y El Dandee], ‘Tipo normal’, ‘Si te vas’, ‘Déjala que baile’, ‘Cupido para llevar’, ‘Te busqué’, ‘En tu piel’, ‘Hawai’, ‘Diferente’ [feat. Grag Taro], ‘No te entiendo’ y ‘Alma de luz’ son los títulos de las trece canciones que podremos escuchar en unos días. ‘Magia’ seguirá la estela de sus anteriores trabajos ‘Eterno Agosto’ (2015) y ‘Mar de colores’ (2018).