All Time Low confirma nuevas fechas en España: ciudades y cómo conseguir las entradas

All Time Low es una banda estadounidense de referencia en el mundo del pop punk. Sus casi 20 años de carrera desde que fue fundada en 2003 lo avalan, al igual que algunos de sus éxitos como Dear Maria, Count Me In, Monsters (ft. Demi Lovato y Blackbear) o Weightless.

Después de cinco años, los de Baltimore vuelven a España en febrero de 2023 para dar dos conciertos. Uno el 19 de febrero en la sala La Paqui de Madrid y el otro el 20 de febrero en la sala Razzmatazz de Barcelona. La venta general de entradas comenzará el viernes 11 de noviembre a las 11:00 en www.livenation.es y Ticketmaster.es.

Además, si eres usuario de Live Nation ya tienes acceso a una preventa exclusiva para poder conseguir las entradas. Tanto en la venta general como en la preventa las entradas tienen un precio de 26€ más los gastos de gestión pertinentes. Ten en cuenta que si eres menor de 16 años, la política de acceso te obliga a acudir al concierto acompañado de tu padre, madre o tutor legal.

Alex Gaskarth, Jack Barakat, Zack Merrick y Rian Dawson llevan ya nada más y nada menos que ocho discos de estudio en el mercado. Recientemente han lanzado un nuevo sencillo, Sleepwalking, su primera canción desde 2021 y que encabezará su próximo proyecto. El vocalista y guitarrista Alex Gaskarth ha dicho sobre ella que “es una reflexión acerca del tiempo pasado lejos de todo aquello que te hace sentir vivo. Mientras trabajábamos en esta canción, nos dimos cuenta de lo afectados que estábamos como individuos por el tiempo que pasamos lejos de nuestras familias, nuestros amigos, las giras, el arte…”.

Los fans de All Time Low seguro que ya se encuentran deseosos de que llegue febrero de 2023 para ver a su banda favorita después de cinco años. Si eres uno de ellos, ¡accede el viernes 11 de noviembre a las 11:00 a www.livenation.es o Ticketmaster.es y no te quedes sin tu entrada!