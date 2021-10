Alejandro Sanz tiene un nuevo single entre manos, y este mismo viernes verá la luz. Tras el lanzamiento de ‘Bio’, la canción más personal de su carrera, el primer adelanto de su nuevo proyecto discográfico, el artista acaba de anunciar el lanzamiento de ‘Mares de miel’.

Se trata del segundo adelanto de su nuevo álbum de estudio. Una canción que verá la luz este viernes 15 de octubre, y que se presenta como una nueva historia del artista, como él mismo ha expresado a través de sus redes sociales.

«Más historias por contar. Este viernes 15 de octubre», escribió Alejandro Sanz en sus redes sociales para anunciar su nuevo single, ‘Mares de miel’. De esta forma, poco a poco van saliendo a la luz las piezas del puzle que formarán su próximo disco.

Me niego a no volverte a ver. #MaresDeMiel 🌊

Me niego a no volverte a ver. #MaresDeMiel 🌊

15 de octubre

A través de sus redes sociales, Alejandro Sanz también ha compartido un pequeño fragmento de la canción, en el que se puede escuchar parte de la letra de ‘Mares de miel’: «Era la primera vez, que cosas que no pueden ser, me niego a no volverte a ver, la vida vida vida viene y va».

De esta forma, a partir de este viernes los fans del músico madrileño ya podrán disfrutar de dos adelantos de su nuevo álbum de estudio. Un álbum que contará con 10 canciones inéditas, que han sido producidas por el propio Alejandro Sanz, junto a Alfonso Pérez y Javier Limón.

Se trata de un álbum muy esperado por todos los fans de Alejandro Sanz, desde que en 2019 lanzase ‘El disco’, su último álbum hasta la fecha. Y todo apunta, a que su próximo álbum de estudio será uno de los más personales de su carrera. Ya queda menos para descubrirlo.