Alejandro Albalá se sincera, como nunca, sobre su etapa como yerno de Isabel Pantoja: «Tuve miedo»

Hace 10 años, Isa Pantoja hizo pública su relación con Alejandra Albalá. Tan solo un par de años después, los dos dejaron sin palabras a su entorno al darse el «sí, quiero» en una boda en Cancún. A pesar de los esfuerzos, y durante todo lo que vivieron en ese tiempo, la cosa no funcionó como esperaban. Tanto es así que acabaron divorciándose. Ahora, durante su participación en el programa Fiesta, Albalá ha querido recordar esa etapa de su vida, donde no solamente fue novio de Isa Pantoja sino que también fue yerno de la tonadillera. Precisamente de ella ha querido hablar, y sincerarse como nunca sobre cómo llegaría a definirla: «Es una persona fría, calculadora, que lo quiere tener todo controlado. Es un poco así altiva, como si fuera diciendo ‘aquí estoy yo’», desveló el tertuliano. Y añadió: «Hemos tenido más discusiones que conversaciones normales. Muchas de estas discusiones siempre eran por cosas que le decía a su hija».

De esta forma, el cántabro dio a conocer algunos de los tantos motivos por los cuales existían conflictos entre los dos. Pero no solamente eso, sino también que Isabel Pantoja le llegó a insultar en alguna ocasión, y que se dirigía a él con un «oye, tú» y no por su nombre. Es más, reconoce que aunque nadie le prohibió terminantemente hablar con ningún medio de comunión, se daba por hecho que no se podía hacer bajo ningún concepto. «Si íbamos a Cantora y en la televisión había pasado algo… Agüita», aseguró Alejandro Albalá, entre risas. Por si fuera poco, desveló que en una ocasión se reunieron hasta veinte personas y nadie hablaba con nadie. Es por eso que los compañeros le preguntaron sobre esa tensión que se vivió, y sobre si llegó a sentir miedo en algún momento: «Un poquito», reconoció.

Fue entonces cuando el cántabro aprovechó la ocasión que brindó el programa en el que colabora para destapar el episodio que vivió con la familia Pantoja en Ibiza: «Hay un detonante que no tiene nada que ver, algo que pasa en televisión y de lo que yo no tengo culpa», comenzó diciendo, y fue más allá: «Estábamos cenando y me coge a mí (Isabel madre) y pum, pum, pum… me hace culpable de lo que se está hablando en televisión, me echaba la culpa porque me estaban defendiendo a mí».

«Me vine muy abajo, tenía a la madre y a la novia en contra mía. Llegué a sentir miedo, un poquito», reconoció. Lejos de que todo quede ahí, el que fuera pareja de Sofía Suescun también dio a conocer cómo era el trato que tanto él como Isa Pantoja recibían cada vez que iban a Cantora: «La única que se hablaba con Isa era Isabel madre. Era como si no existiéramos. La familia no le dirigía la palabra. Para ella era algo normal. Nos sentábamos en la mesa y la tensión se cortaba con un soplido. Si nosotros hablábamos era con Isabel y ya está».

A pesar de tratarse de una situación verdaderamente desagradable, según la confesión de Alejandro Albalá, la tonadillera en ningún momento dio el paso de tratar de interceder para intentar que esa tensión fuese desapareciendo, al menos, gradualmente. Y todo con el objetivo de que las visitas de su hija a Cantora no fuesen tan sumamente incómodas. Situaciones que el cántabro, desde luego, jamás olvidará. ¡Y no es para menos!