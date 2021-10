Tras las palabras de Belén Esteban en ‘Sálvame’, donde destapó la realidad de la relación de Jesulín de Ubrique con su hija, Terelu Campos no ha dudado en defender a su compañera, así como también lo ha hecho su hija, Alejandra Rubio.

«A mí nadie en la vida me impide ver a mi hija o a mi hijo en el siglo XXI. No hay motivo en el mundo que a mí me separe de mi hijo o de mi hija si yo quiero verlo” sentenció la hija de María Teresa Campos durante el último programa de ‘Viva la vida’.

Además, Terelu ha asegurado que «Jesús no ha visto a su hija mayor porque no le ha dado la gana», unas declaraciones que ha realizado de forma tajante, poniendo los puntos sobre las íes.

Alejandra Rubio posa por primera vez con su nuevo novio 😍 https://t.co/up4LtMzm3z — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) October 4, 2021

Por otra parte, tras las palabras de su madre, Alejandra Rubio también ha querido lanzar un dardo a Jesulín de Ubrique. La joven mantiene una amistad desde hace muchos años con la hija de Belén Esteban y no ha dudado en afirmar que: «No sabe la hija que tiene y lo que se ha perdido”.

Alejandra Rubio ha sido muy directa, y ha asegurado que esta situación le da mucha pena, sin embargo, a día de hoy y después de todo lo que ha pasado no ve ninguna solución.

Cabe recordar que Andrea y Alejandra Rubio son amigas desde que ambas eran unas niñas, debido a la relación tan estrecha que han tenido sus madres, Belén Esteban y Terelu Campos. De hecho, en más de una ocasión la colaboradora de ‘Sálvame’ ha dejado claro el cariño que tiene a la joven, que desde hace años es uno de los rostros habituales de Mediaset.