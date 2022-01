Alejandra Rubio da un paso atrás en la reconciliación con Carmen Borrego. La hija de Terelu Campos ha asegurado que no está convencida aún en poder confiar en su tía. Este 2022 empezaba con buenas noticias para la familia Campos. Después de meses de distanciamientos entre Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio, las tres parecían haberse reconciliado por el día de Reyes.

Sin embargo, la nieta de María Teresa Campos ha ratificado en ‘Viva la viva’ que las cosas no son tan fáciles como parecen puesto que ella aún no ha perdonado a su tía. «No hemos aclarado nada», aseguraba Alejandra Rubio y afirma que queda mucho camino por recorrer para firmar la reconciliación.

Alejandra Rubio se reencontró con Carmen Borrego la noche de Reyes #VivaLaVida469 https://t.co/7tqFyvDW4J — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) January 9, 2022

La presentadora del programa preguntó a la hija de Terelu Campos porque no subió en redes sociales la imagen en la que se las veía a todas juntas. «No la colgué porque pienso que las cosas no se pueden hacer así», explicaba la joven a Emma García.

«Hay que hablar. Yo estoy genial con Carmen, pero hay que hablar muchas cosas todavía. No hemos aclarado nada. Es la realidad, estamos bien pero no hemos hablado nada», señalaba la pequeña de las Campos.

Alejandra Rubio reconoció que su mayor error en esta historia fue destapar todo después de confesar que la relación con su tía no era la de antes. «Todo el mundo empezó a hablar y eso ha sido un problema», apuntó la colaboradora.

La hija de Terelu Campos aseguró que no dejará pasar mucho el tiempo y que se solucionará la situación lo antes posible. «Tenemos que quedar un día a solas, sin que haya gente externa. Primero dejaré que hablen ellas y luego ya entraré yo en la conversación», explicaba Alejandra Rubio.