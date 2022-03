Alba Carrillo recibió el pasado jueves una mala notica. Y es que la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha tenido de despedirse de la última abuela que le quedaba, Eloísa, quien ha fallecido a los 99 años.

Triste y consternada ante la noticia, la ex participante de ‘Gran Hermano VIP 7’ pasa por un momento muy complicado al haber perdido a la que ella consideraba como una persona muy importante en su vida. Asimismo, Lucía Pariente, también se encuentra rota tras el fallecimiento de su madre.

La modelo ha querido despedirse públicamente de ella a través de su perfil de Instagram, donde le ha dedicado un emotivo post, en el que podemos ver a su abuela junto a su hijo Lucas.

Junto a esta emotiva fotografía, Alba Carrillo ha adjuntado un breve texto: “He tenido que ir a despedir a mi abuelita, la única que me quedaba. No has querido llegar a los 100 este mes de junio”. A continuación añadía: “Genio y figura. Ya no seré nieta más en esta vida. Mi árbol genealógico pierde hoy, para siempre, una de sus ramas y siento un dolor seco en el pecho que me hiere de una manera sorda y punzante”.

La colaboradora quiso proceder haciendo una reflexión sobre el papel que tienen los abuelos en nuestra vida: “Los abuelos son lo más increíble que pasa por la vida de un niño. Siempre amor, siempre paz, siempre dolor cuando se van. Por carambolas del destino, despido a una abuela, recordando el día que fue el cumpleaños de la otra. Sin duda, será un día marcado en mi calendario con tinta de melancolía”.

Finalmente concluyó su emotiva reflexión, pidiendo su deseo: «Pienso hablar contigo, Eloísa, como hago con mis otros abuelos, y sé que me vas a cuidar porque los abuelos abrazan siempre aunque no estén».