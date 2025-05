Parece ser que un nuevo interés amoroso ha llegado a la vida de Aitana. La cantante se encuentra enfocada completamente en el lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico: Cuarto azul. Un nuevo trabajo para el que ya ha empezado a presentar algunos adelantos. Sin embargo, eso no ha impedido que ciertos rumores lleguen a su vida. Y es que, desde que, el pasado mes de marzo, apareció por sorpresa en uno de los vídeos del YoSoyPlex, popular youtuber, los rumores acerca de un posible romance entre ambos no han dejado de crecer. Además, ante ello, los protagonistas de esta noticia no han confirmado ni desmentido nada.

En un principio, cuando ambos se encontraron en Japón fue porque sus respectivas agendas labores se lo permitieron. Una coincidencia del destino que dejó a todos con la incógnita. Pues, el influencer, de 23 años, señaló que se encontraba grabando la tercera edición de su especial La Vuelta Al Mundo. Por su parte, la cantante, de 25 años, dejó claro que se encontraba en el país asiático por cuestiones laborales. «Yo estoy aquí por trabajo y porque estoy rodando otras cosas que todavía no puedo decir», aclaró en el audiovisual. Unas palabras con las que la catalana dio a entender que estaría trabajando en material relacionado con su nuevo disco.

Hasta aquí la historia fue entendida, pero todo cambió cuando ambos volvieron a coincidir en República Dominicana. Ante esta situación, la artista comentó que se encontraba de vacaciones con sus amigas, mientras que el youtuber grababa un nuevo episodio de su serie de vídeos. Sin embargo, a pesar de sus explicaciones, las alarmas comenzaron a sonar. Pues, eran demasiadas coincidencias.

Eso sí, lo que ya avivó la teoría sucedió días después. Pues, Aitana acudió a Disneyland París y compartió imágenes de su viaje. Pero, fueron estas instantáneas las que no dejaron indiferente a nadie debido a que referenciaban la relación entre los personajes de Rayo McQueen y Sally en la película Cars. Y es que, precisamente, este es el largometraje favorito del joven.

YoSoyPlex, por su parte, también compartió con sus seguidores que se encontraba en Disneyland París. Pero, aunque no dijo con quién estaba, era demasiada coincidencia que ambos hubiesen ido el mismo fin de semana al mismo lugar. Lejos de que todo quedase ahí, durante las últimas horas han salido a la luz más detalles que podrían confirmar lo que ya es un secreto a voces.

YoSoyPlex ha publicado un nuevo vídeo y en la parte final aparece en la habitación de un hotel, pero no está solo. Para sorpresa de todos, Aitana aparece y saluda a cámara. Un intercambio de palabras donde las miradas cómplices entre ellos son más que notorias. Además, durante el audiovisual, algunos fans se han dado cuenta de que la artista estaba acompañando al influencer durante su travesía.

Y es que, se puede escuchar cómo Aitana agradece un cumplido durante un paseo por las calles de Nueva York. Además, otro de los detalles es que la catalana llevaba puesta durante la despedida del canal una camiseta de fútbol que, casualmente, pertenece a YoSoyPlex. ¿Será esta la confirmación indirecta del romance?