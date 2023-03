Aitana desvela qué dos canciones ya publicadas formarán parte de su nuevo disco

La cuenta atrás para la nueva era musical de Aitana ha comenzado. Alpha, el tercer disco de la artista catalana, ya está en camino. Un disco que se presenta como uno de los álbumes nacionales más esperados de este 2023, y este jueves verá la luz un nuevo adelanto.

Bajo el nombre de Los Ángeles, se trata de una canción que adelanta un poco más el sonido de la nueva etapa musical de Aitana. El nuevo single de la artista tiene una base electrónica, confirmando que en su nuevo disco se fusionará el pop con sonidos más electrónicos e incluso house.

Los Ángeles verá la luz este jueves 30 de marzo. No obstante, no se trata del primer single de Alpha, pues Aitana ha confirmado que hay dos canciones ya publicadas que también formarán parte de su tercer álbum de estudio: Formentera y En El Coche.

Aitana nos adelanta que únicamente de las ya conocidas, «Formentera» y «En el Coche» formarán parte de su próximo álbum #αlpha 🪩🌙 #AitanaLive pic.twitter.com/Lht14bqUjL — All αitana (@allaitana) March 26, 2023

A través de un directo realizado este domingo en su cuenta de Instagram, Aitana confirmó que Formentera y En El Coche serán las dos únicas canciones de las ya publicadas que estarán incluidos en Alpha. De esta forma, sorpresivamente se quedan fuera del disco Quieres, Otra vez y Berlín.

Llama la atención la ausencia especialmente de Berlín, presentada en septiembre de 2021 como el primer adelanto del tercer álbum de estudio de la catalana, al igual que Otra Vez, presentada por primera vez a finales del 2022 en el final de la gira 11 Razones + Tour.

No obstante, Aitana se encuentra en una nueva etapa profesional y no es ningún secreto que su nuevo disco no seguirá la línea del pop estándar que lanzando en el último año, por lo que finalmente esas canciones no formarán parte del álbum.

De momento, el tercer disco de Aitana ya suma más de 245 millones de reproducciones en las plataformas digitales, con tan solo dos canciones publicadas hasta la fecha: Formentera (181.87M) y En El Coche (62.57M). Este jueves se sumará al álbum Los Ángeles.