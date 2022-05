Aitana ya tiene un nuevo proyecto como actriz entre manos. Tras debutar en ‘La última’ la serie dirigida por Eduard Cortés y Abigail Schaaff para Disney+, en la que comparte protagonismo con su pareja, Miguel Bernardeau, la artista catalana ha confirmado que ya está trabajando en su primera película.

A través de una entrevista con la revista ‘Grazia’ para México, Aitana ha desvelado cuales son sus próximos proyectos profesionales de cara a finales del 2022. De esta forma, ha confirmado que aparte de la gira por España que ya conocíamos y de su primera gira por Latinoamérica, también tiene nuevos proyectos como actriz.

Tal y como ella misma ha revelado, apenas acaba de terminar de rodar ‘La última’ y ya está preparando su debut en un largometraje. Poco a poco, Aitana se va abriendo paso como actriz, después de haber triunfado en la música, convertida en la nueva princesa del pop de nuestro país.

No hay duda de que el fenómeno Aitana es imparable. La artista tiene grandes proyectos para la segunda mitad del 2022, y así lo ha confesado durante su última entrevista.

“Lo que me depara este 2022 es justo una serie, una peli, otra gira. Es un poco de todo, me siento muy afortunada. Me estuve preparando a nivel interpretativo, estoy dando mi máximo, intentando hacerlo lo mejor posible. El resultado pues lo juzgaréis vosotros”, confiesa la artista durante su entrevista con la edición mexicana de la revista ‘Grazia’.

Y añade: “Justo acabo de terminar la serie. Estoy empezando una película y otras cosillas que no puedo decir. La gira en España y de ahí a Latinoamérica, entonces me deparan muchas cosas este año que tengo muchas ganas de vivir”.