La cantante lírica Ainhoa Arteta ha vivido un 2021 completamente horroroso. Una autentica pesadilla a nivel personal debido a los problemas de salud que han puesto su vida en juego y que le han hecho ver la vida desde otra perspectiva. Además, a nivel sentimental, la artista también ha tenido que afrontar la separación de Matías Urrea.

Tal y como ha comentado a la revista ‘Semana’, a causa de una septicemia le tuvieron que amputar varias falanges en la mano y en el pie. Cabe destacar que la septicemia es una afección que pone en riesgo la vida y que se trata de una respuesta del cuerpo ante una infección que provoca serios daños en los tejidos.

Tras varios meses entre hospitales, pruebas e intervenciones, Ainhoa Arteta tuvo que alejarse por completo de la vida pública, social y profesional. Una decisión que fue tomada por el bienestar de su salud y que le llevó a cancelar su apretada agenda laboral.

Ahora, después de haber vivido una de las etapas más complicadas de su vida, la artista muestra sin pudor su mano en una entrevista que ha concedido para dicho medio de comunicación. “Casi muero, luché por recuperar mi vida”, ha confesado.

“Según me contaron cuando salí del coma y me salvó el antibiótico al que yo era alérgica. Ya no quedaban más opciones porque mi cuerpo no reaccionaba a nada. Milagros de la vida”, añadió recordando tal duro momento. Una etapa de su vida que ha conseguido superar y con la que ha vuelto a renacer cuál ave fénix.

Y es que, la guipuzcoana está muy ilusionada con volver a subirse a las tablas del teatro. En esta ocasión trae bajo el brazo la obra ‘La Bohème’ que interpretará en Madrid, en el Teatro Marquina, y donde volverá a demostrar el enorme talento que la ha llevado a ser una de las grandes estrellas femeninas de la ópera.