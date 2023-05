Aerosmith se despide de los escenarios: el grupo anuncia la última gira de su carrera

Aerosmith anuncia su retirada de los escenarios. La legendaria banda de rock estadounidense liderada por Steven Tyler, ha anunciado una espectacular gira de despedida, bajo el nombre de Peace Out, que estará formada por un total de 40 fechas entre Estados Unidos y Canadá.

Después de más de 50 años de carrera en la música, los artistas se despedirán de los escenarios a lo grande, con una gira que prometen que será la mejor de su trayectoria. Un gran espectáculo, con el que los oriundos de Boston no quieren decir adiós, sino hasta luego.

«¡Es hora de una más antes de partir!», han manifestado los integrantes de Aerosmith a través de sus redes sociales sobre su gira de despedida, que comenzará el próximo mes de septiembre y que continuará a lo largo del año que viene.

Peace out, @Aerosmith ✌️ General onsale begins Friday, May 5th at 10am local time here https://t.co/Y5uiaIGlmw pic.twitter.com/hvtTFtF64b

Después de 50 años, 10 giras mundiales y más de 100 millones de fans, la banda estadounidense se despedirá de los escenarios con la gira Peace out. Una gira con la que homenajearán a su medio siglo de trayectoria en la música, en la que sin embargo, no estará presente el batería y fundador Joey Kramer.

Los integrantes de Aerosmith han anunciado que contarán con The Black Crowes como teloneros, mientras que Joey Kramer, ha decidido no formar parte de esta gira de despedida para centrarse en «su familia y en su salud», tal y como han precisado a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que el año pasado, el grupo tuvo que cancelar parte de su residencia en las Vegas por la recaída que sufrió el vocalista Steven Tyler en su adicción a las drogas. No obstante, ahora parece que están preparados para volver a los escenarios.

PEACE OUT! After 50 years, 10 world tours, and playing for over 100 million fans… It’s time for one last go!

For more info visit: https://t.co/rsuutHrYmY pic.twitter.com/8HkmrQlIrn

— Aerosmith (@Aerosmith) May 1, 2023