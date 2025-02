El pasado fin de semana, en una de las nuevas entregas del programa Fiesta presentado por Emma García, pudimos ser testigos de cómo Adrián Rodríguez se pasó por el plató. El que fuese actor de Los Serrano pasó de tenerlo todo a perderlo todo tras entrar en un bucle de fiestas, alcohol y drogas. Hasta tal punto que se vio obligado a vender sus propiedades y hasta abrirse una cuenta en Onlyfans para poder seguir adelante. En esta entrevista, Adrián confesó el problema de adicción a las drogas contra la que está luchando: «Empecé muy joven en todo este mundo, yo era demasiado pequeño para gestionar esa locura de fama, dinero y demás. Uno intenta hacerlo lo mejor que puede, pero existe un vacío que no puedes llenar cuando todo el mundo te conoce por la calle». Y añadió: «A medida que vas creciendo vas cogiendo un camino que no debes tomar y del que es muy difícil salir».

«Mi carrera de actor se fue torciendo a medida que yo empecé a desviarme del camino correcto, ¿quién me iba a decir a mí que iba a pasar de participar en series de éxito a estar en Onlyfans?», comentó en el programa Fiesta. Además, reconoció que se dio cuenta de que tenía un grave problema tras su paso por Supervivientes. «Pedir ayuda es un paso que cuesta mucho porque he estado muy expuesto. Llegó un momento en el que la cabeza se me iba y la adicción iba a más. Al final pedí ayuda hace dos años. Me di cuenta de que había un problema y que nada iba bien. Era un sufrimiento», aseguró.

Acto seguido, el actor quiso dar detalles sobre su complejo proceso de recuperación: «Pensé que ya estaba preparado para dedicarme yo a esto, a ayudar, y no era así. He ido muy rápido y cuando corres demasiado pasa lo que pasa, te confías. He tenido que empezar de cero de nuevo», reconoció, bajo la atenta mirada de Emma García.

Álex, terapeuta de Adrián Rodríguez, en ‘Fiesta’: «Cuando le conocí estaba muy mal»

Álex Manejo, fundador de la clínica de desintoxicación Antolex, se convirtió en una pieza clave en la recuperación del que fuese actor de Los Serrano. Hace unos meses, el propio Adrián le escribió a través de redes sociales en busca de ayuda: «Cuando le conocí estaba muy mal, no estaba en un buen momento, pero empezamos a trabajar y tengo que decir Adrián está en nuestra clínica actualmente».

Además, el terapeuta del actor fue más allá: «Él tiene unas rutinas muy fuertes y a día de hoy podemos decir que es de las personas que más caso hace a los terapeutas». No está siendo un proceso fácil pero, para Álex, en estos dos meses que lleva en el centro, Adrián se está convirtiendo en un excepcional ejemplo no solamente de lucha, sino también de superación.

Lejos de que todo quede ahí, Álex confirmó que él también tuvo una etapa muy complicada en su vida como consecuencia de su adicción a las drogas: «Pasé de tenerlo todo en la vida a quedarme sin nada, me convertí en un indigente y acabé viviendo en la calle». Ambos testimonios fueron aplaudidos por Pedro García Aguado, colaborador de Fiesta: «Ejemplos de superación como los de Álex y Adrián ayudan tremendamente a todas aquellas personas que ni siquiera saben que tienen un problema».