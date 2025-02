Fiesta, el programa de los fines de semana de Telecinco, vivió el pasado sábado una tarde accidentada en plena emisión en directo. Emma García y su equipo habían preparado una tarde centrada en una imagen inédita de Isabel Pantoja junto a Paquirri, además de la visita de Jacobo Ostos, que ha protagonizado un grave altercado en un lujoso hotel de Madrid con su hermano Jaime. Esos fueron los temas que debían llamar la atención, pero un incidente completamente inesperado fue lo que marcó parte del programa.

El momento ocurrió cuando Richard Pena, que además es la conocida voz de First Dates, aparecía en el plató para presentar su sección de vídeos impactantes y virales. Uno de ellos fue el de una señora que guardaba la compra en su coche en el parking de un supermercado, algo completamente inofensivo, pero que terminaba con la pobre mujer siendo atropellada por un carrito. El colaborador lo definía como «un golpe tonto y doloroso al mismo tiempo», pero en ese momento se escuchaba en el propio plató un ruido que ha dejado a todos en silencio.

Pero, no se trataba de ningún efecto o sonido de los vídeos, en realidad era algo que había pasado en el plató. «Nada, se ha caído una mesa», ha comentado con naturalidad después de ver que estaba de nuevo en pantalla. El equipo, para evitar el descontrol que se vivía, dio paso a un nuevo vídeo en el que se podía ver a un chico haciendo acrobacias en un columpio, pero el caos en el plató era total y se podían escuchar los comentarios.

«¿Qué ha pasado, Emma? Ya lo estamos colocando, que me he llevado un susto», se le podía escuchar decir en un momento en el que pensaba que tenía el micrófono cerrado, aunque lo han podido oír todos los espectadores. Aunque era Richard el que llevaba la sección, Emma García aparecía de nuevo en pantalla para apoyar a su compañero.

La presentadora de Fiesta no ha dudado en acudir al lugar para ayudar a recoger y solucionar lo antes posible el problema. «Tan profesional… Ha dejado todo por el suelo, he tenido que venir a recogerlo, pero ya está. No pasa nada», así ha bromeado para quitarle importancia a lo sucedido.

Ya con la calma recobrada, el catalán volvía a retomar la sección y la terminaba con total normalidad. Aunque ninguno de los colaboradores volvía a hablar del tema, todo apunta a que Emma García y sus colaboradores estaban realizando un cambio de decorado rápido, dejando el gran sofá del plató, para sentarse alrededor de una mesa y cada uno con sus sillas, siendo ahí cuando la mesa ha caído provocando un gran susto.