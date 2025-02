El pasado fin de semana, el programa Fiesta presentado por Emma García volvió a recibir a Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa Quintana. Hace un par de semanas se pasó por este plató no solamente para promocionar TardeAR, sino que también quiso tirar de ese humor que tanto le caracteriza para pronunciarse sobre las audiencias de Fiesta. Inevitablemente, y como era de esperar, Kike Quintana tampoco dejó indiferente a nadie con esta nueva visita a los compañeros del programa que se emite cada fin de semana en Telecinco. «Yo vengo con un objetivo», comenzó diciendo el sobrino de Ana Rosa Quintana en Fiesta. Nada más escucharle, Emma García recordó a la audiencia sus palabras hace tan solo unas semanas, que consiguieron revolucionar a todo el equipo. El colaborador de televisión no tardó en pronunciarse: «Yo vine un primer día a presentarme y a que me aceptases, estuve bien y hoy a lo que vengo es…»

Kike se interrumpió a sí mismo cuando se vio en imagen junto a Emma García. Fue entonces cuando se atrevió a hacer hincapié en la buenísima pareja televisiva que hacían: «Mira qué parejón, es que esto en este programa es lo que hace falta para que la audiencia haga pum para arriba. Esto es gloria bendita», comentó el colaborador de televisión. Ante esas palabras respecto a la cuota de pantalla, al ser evidente que Fiesta no está pasando por su mejor momento, la presentadora quiso pronunciarse al respecto, y lo hizo sin tapujos: «Oye, te digo una cosa… No estamos mal con la audiencia», se animó a decir Emma García. A pesar de todo, y como era de esperar, el sobrino de Ana Rosa Quintana quiso mantenerse firme: «Ni bien tampoco, y yo he venido para que eso cambie», espetó, con esa sinceridad y buen humor que tantísimo le caracterizan.

Lejos de que todo quedase ahí, la vasca quiso hacer hincapié en su intento de defender los datos de audiencia que estaba teniendo su programa: «Estamos más bien que mal, si tenemos que elegir estamos más bien que mal. Ahora, que siempre se puede estar mejor y yo agradezco todo», comentó.

Kike Quintana aprovechó la oportunidad para añadir algo más: «Por apostillar… Yo diría regulinchi». A pesar del intento de Emma por defender la cuota de pantalla que están obteniendo en las últimas semanas, lo cierto es que no están pasando por su mejor momento ni mucho menos. Es más, el pasado domingo 16 de febrero, el programa obtuvo un 8,6% y 831.000 espectadores.

A pesar de sus peculiares comentarios respecto a la cuota de pantalla de Fiesta, el sobrino de Ana Rosa Quintana no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para lanzar una petición. ¿En qué consistió? En dar a conocer su intención de formar parte del equipo de colaboradores del programa presentado por Emma García.

«Yo he venido aquí a firmar el contrato», aseguró el colaborador de televisión. Así pues, entre el público allí presente, se votó su posible incorporación. A pesar de que la mayoría votó a favor, alguna que otra persona se oponía. Un claro ejemplo lo vimos en una espectadora, que no dudó en asegurar lo siguiente: «No quiero que vengas porque te metes mucho con la gente y eso no me gusta». Sea como sea, ¡es un hecho que Kike sería un gran fichaje para Fiesta!