La vida sentimental de la cantante Aitana Ocaña sigue dando mucho que hablar en los programas de la actualidad rosa, especialmente desde que comenzasen a sonar los rumores sobre una posible relación con el futbolista del Real Madrid, Jude Bellingham. Este ha sido uno de los temas más comentados por los colaboradores de Fiesta, el programa que ha repasado la información que ha lanzado Socialité (programa también de Telecinco) sobre esta posible pareja, aunque Emma García ha querido parar los pies a uno de los colaboradores por un comentario fuera de lugar que ha pronunciado sobre la cantante.

Ha sido Marisa Martín Blázquez la que ha podido dar más detalles de este asunto: «Parece que Aitana y él empezaron a tontear por Instagram. Aitana, en un momento, le propuso ‘oye, pues vamos a quedar para conocernos’, pero él lo que tenía era mucho miedo a que, en un momento determinado, como los dos son muy conocidos, les fotografiaran. Aitana sugería quedar en un restaurante a cenar y a él le daba miedo y entonces, como Aitana seguía viendo que no había ‘tutía’, dijo ‘venga, un beso’». De esta manera, ha aclarado que esta supuesta relación no habría ni empezado, por lo que todo lo demás serían rumores sin ningún tipo de fundamento.

Tras desmentir este romance, Alexia Rivas (también colaboradora del programa), ha querido añadir que este tipo de comportamientos de los futbolistas son muy habituales, ya que su forma de contactar con chicas es utilizando las redes sociales gracias a la discreción que les dan. «No hablo de todos, sino de algunos. Los futbolistas tienen mucho tiempo libre, dado que solo entrenan y juegan al fútbol y tienen muchos millones», ha dicho la periodista.

«Escriben a muchas chicas por Instagram, sobre todo a famosas. Lo hacen todo el tiempo y a todas horas», ha añadido. En ese momento, Sergio Garrido, compañero de plató y conocido paparazzi, le ha preguntado si ella ha recibido este tipo de mensajes y propuestas de futbolistas. «¡Qué me van a escribir! Prefiero tener menos dinero a que me pongan los cuernos», así ha desmentido que pudiera haber tenido nada con ningún futbolista.

Insistiendo que la que habría propuesta quedar y conocerse había sido la ex concursante de Operación Triunfo, Garrido ha lanzado un comentario que no ha gustado a sus compañeros. «No creo que Aitana le propusiera cenar. En tal caso, sería él», unas palabras que no han gustado nada.

La bronca de Emma García a su colaborador

«¡Pero qué antiguo eres!», le ha afeado rápida Alexia, algo que también se han sumado Kike Calleja y otros compañeros de plató. Pero ha sido Emma García la que ha querido echarle la bronca en directo y ante las cámaras por la «machistada» que acababa de decir. «Señor Garrido, ¿me estás diciendo que Aitana no le puede invitar a esta persona a ir a cenar?», ha preguntado la vasca con mucha intención.

«Sería al revés, ¿no?», ha comentado, insistiendo en que la iniciativa la tendría que tener el hombre. «¿Lo estás diciendo en serio?», ha continuado preguntando sorprendida la conductora, que quería darle un poco de margen para que pudiera explicarse. «Es que debe ser él quien dé el paso»(…) «Es lo que tiene que ser un caballero», dicho insistiendo en su posición.

Emma, que no se suele guardar sus opiniones, le ha querido dejar claro que no puede seguir pensando así en esta época. «Ahora en serio. Tenemos que solucionar lo que acabas de decir» (…) «¿Cómo que Aitana no puede invitar y tiene que ser él quien lo deba hacer porque es lo que hace un caballero? ¡Vamos, no me jo**s! Por favor», le ha dicho ante el aplauso de los presentes en el público. «Estamos en 2025», así ha terminado su intervención.